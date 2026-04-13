ΕΕ: Μεγάλες προσδοκίες από τον Μάγκιαρ

Συνοπτικά } από ΣΚΑΪ AI toggle Στις Βρυξέλλες εκφράστηκε ικανοποίηση για τη σαρωτική επικράτηση του Πέτερ Μάγκιαρ στην Ουγγαρία, μετά από χρόνια έντασης με την κυβέρνηση Βίκτορ Όρμπαν.

Η νίκη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου δημιουργεί προσδοκίες για τερματισμό της παρεμπόδισης αποφάσεων στην ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά κυρώσεις κατά της Ρωσίας και στήριξη της Ουκρανίας.

Η αλλαγή στάσης της Βουδαπέστης αναμένεται να επιταχύνει διαδικασίες που είχαν παγώσει και να ενισχύσει τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίοδο έντονων γεωπολιτικών πιέσεων.

Ικανοποίηση στις Βρυξέλλες για τη σαρωτική επικράτηση του Πέτερ Μάγκιαρ και ελπίδες για ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Βουδαπέστη. «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη» δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.Με εμφανή ικανοποίηση και αρκετές προσδοκίες για επαναφορά της Ουγγαρίας στον ευρωπαϊκό πυρήνα έγινε δεκτή στις Βρυξέλλες η σαρωτική εκλογική επικράτηση του Πέτερ Μάγκιαρ χθες στην Ουγγαρία, μετά από χρόνια συγκρούσεων με την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν. Η ήττα του επί 16 χρόνια Ούγγρου πρωθυπουργού εκλαμβάνεται και ως απόρριψη του τραμπισμού, ενόψει και ενός κρίσιμου εκλογικού έτους το 2027 για Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία.



Η νίκη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου δημιουργεί, σε κάθε περίπτωση, προσδοκίες για τερματισμό της συστηματικής παρεμπόδισης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Η αλλαγή στάσης της Βουδαπέστης θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά διαδικασίες που έως σήμερα παρέμεναν «παγωμένες», ενισχύοντας τη συνοχή της Ένωσης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών πιέσεων.

Πηγή: Deutsche Welle

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη»Δεν είναι τυχαίο ότι η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε να δηλώσει πως «η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση «γίνεται ισχυρότερη», ενώ τόσο η ίδια όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συνομίλησαν χθες με τον Πέτερ Μάγκιαρ εκφράζοντας προσδοκίες για στενή συνεργασία.Και ο Ουκρανός πρόεδρος έσπευσε να χαιρετίσει το αποτέλεσμα, δηλώνοντας έτοιμος για επανεκκίνηση των σχέσεων με τη Βουδαπέστη που αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο και στην ευρωπαϊκή προοπτική του Κιέβου.Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το μήνυμα ήταν εξαιρετικά θετικό, αν και με επιμέρους διαφοροποιήσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος μίλησαν για νέα ευκαιρία ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ενότητας, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνεχάρη μεν τον Μάγκιαρ, αλλά ταυτόχρονα ευχαρίστησε τον Όρμπαν για τη συνεργασία των προηγούμενων ετών.Η κρίσιμη επόμενη ημέραΩστόσο, η επόμενη ημέρα για τον Μάγκιαρ δεν θα είναι εύκολη. Παρά τη συνταγματική πλειοψηφία που διαθέτει, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ώστε να ξεμπλοκάρουν κρίσιμα κονδύλια. Η αναθεώρηση νόμων και δομών που εδραιώθηκαν την προηγούμενη δεκαετία αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση.Παράλληλα, θα πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων εταίρων και να επανατοποθετήσει τη χώρα ως αξιόπιστο συνομιλητή σε κρίσιμα πεδία πολιτικής. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες το ερχόμενο διάστημα, ενώ θα επισκεφθεί την Πολωνία, την Αυστρία και τις Βρυξέλλες.Επίσης, η διαχείριση της οικονομίας, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και η συμβολή σε κοινές ευρωπαϊκές στρατηγικές θα αποτελέσουν καθοριστικά «τεστ» για τη νέα κυβέρνηση. Η έκβαση των πρώτων κινήσεων της νέας ηγεσίας θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το εάν η αισιοδοξία των Ευρωπαίων θα επιβεβαιωθεί στην πράξη.

