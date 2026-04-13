Μερτς: Μειώνουμε τον φόρο σε ντίζελ και βενζίνη για 2 μήνες

Η Γερμανία θα μειώσει τον φόρο στο ντίζελ και τη βενζίνη κατά περίπου 0,17 ευρώ ανά λίτρο για δύο μήνες, προκειμένου να αμβλύνει την αύξηση των τιμών της ενέργειας, που οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Θα νιώθουμε τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν για πολύ καιρό ακόμα», εκτίμησε.

Σχολιάζοντας την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, ο Μερτς ανέφερε πως «το αποτέλεσμα των εκλογών στέλνει σημαντικά σήματα κατά του δεξιού λαϊκισμού».

«Είμαι ανακουφισμένος που το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν τόσο σαφές. Δείχνει οι δημοκρατικές μας κοινωνίας είναι ανθεκτικές στη ρωσική προπαγάνδα», επισήμανε.

Ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε επίσης πως άλλα μέτρα που συμφωνήθηκαν από τους εταίρους της κυβερνητικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας, θα ψηφιστεί στα τέλη Απριλίου.



Πηγή: skai.gr

