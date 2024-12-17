Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκαταστήσει επαφή με τη νέα ηγεσία της Συρίας και θα ξανανοίξει την αντιπροσωπεία της στη χώρα, δήλωσαν σήμερα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης πως η ΕΕ θα αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Προειδοποίησε, ωστόσο, για τον κίνδυνο επανεμφάνισης των σκληροπυρηνικών μαχητών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και είπε πως αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Συρία δεν έκλεισε ποτέ επίσημα, αλλά δεν υπήρχε διαπιστευμένος πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δαμασκό στη διάρκεια του πολέμου στη Συρία.

«Θέλουμε η αντιπροσωπεία αυτή να είναι και πάλι πλήρως λειτουργική», είπε η Κάλας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Κάλας είπε πως ζήτησε από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ να πάει στη Δαμασκό χθες, Δευτέρα, προκειμένου να αποκαταστήσει επαφή με τη νέα ηγεσία στη Συρία και διάφορες άλλες οργανώσεις.

Η φον ντερ Λάιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα έπειτα από μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την «άμεση εμπλοκή» της με την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), την ισλαμιστική οργάνωση που αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος στην επίθεση που οδήγησε στην ανατροπή του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Ωστόσο, η έλλειψη προβλεψιμότητας απαιτεί μέγιστη προσοχή. Ο κίνδυνος αναβίωσης του Νταές (σ.σ. Ισλαμικό Κράτος), ιδιαίτερα στην ανατολική Συρία, είναι πραγματικός. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί αυτό. Και οι θεμιτές ανησυχίες της Τουρκίας πρέπει να αντιμετωπιστούν», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιν είπε πως η ΕΕ θα αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία και σκοπεύει να βοηθήσει στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών όπως η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και οι υποδομές.

Η Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία δήλωσαν νωρίτερα ότι θα αποκαταστήσουν επαφή με την HΤS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

