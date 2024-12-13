Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έρθει σε επαφή "σύντομα" με τις νέες αρχές στη Συρία, σε επίπεδο "επιχειρησιακό" και όχι "πολιτικό", δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

"Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε επαφές. Οι επαφές αυτές θα γίνουν σε επιχειρησιακό επίπεδο και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει σύντομα", δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι επαφές αυτές δεν θα γίνουν "σε πολιτικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο υψηλόβαθμων αξιωματούχων", τόνισε προσθέτοντας ότι η ΕΕ είχε επιτετραμμένο για τη Συρία, με τόπο διαμονής τη Βηρυτό.

Μετά μια επιχείρηση 11 ημερών, ο συνασπισμός των ανταρτών, στον οποίο επικρατεί η σουνιτική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) του Αμπού Μοχάμεντ αλ-Γκολάνι, κατέλαβε την Κυριακή τη Δαμασκό, βάζοντας τέλος σε μισό αιώνα κυριαρχίας της οικογένειας Άσαντ.

Η ΕΕ, της οποίας οι υπουργοί Εξωτερικών συναντώνται τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, θέλει "να στείλει μηνύματα" στις νέες συριακές αρχές, κυρίως για τον σεβασμό των μειονοτήτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, εξήγησε ο αξιωματούχος.

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ιδιαίτερα για την τύχη που θα επιφυλαχτεί στις μειονότητες, σε μια χώρα όπου σουνίτες, αλαουίτες, χριστιανοί και Κούρδοι δύσκολα συμβιώνουν.

Η Συρία δεν θα πρέπει να επαναλάβει τα "τρομακτικά σενάρια" του Ιράκ, της Λιβύης και του Αφγανιστάν, προειδοποίησε την Τρίτη η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. Η ΕΕ είχε διευκρινίσει τότε ότι δεν έχει "καμιά σχέση" με τα ηγετικά στελέχη της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης HTS.

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ θεωρείται έως τώρα τρομοκρατική οργάνωση από τις δυτικές χώρες. Η ΕΕ υιοθέτησε κυρώσεις σε βάρος της και σε βάρος της ηγεσίας της σύμφωνα με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών του 2014.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν εμποδίζει τις "επαφές", σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Η HTS είναι το πρώην συριακό σκέλος της Αλ Κάιντα, που δηλώνει ότι πλέον δεν έχει σχέση με τον τζιχαντισμό.

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν επίσης για τη διατήρηση ή όχι των δύο ρωσικών βάσεων στη χώρα αυτή, που εκτιμούν ότι αντιπροσωπεύουν απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής.

"Θα ήμασταν πολύ ευτυχείς εάν οι νέες αρχές αποφάσιζαν να τις διώξουν", να κλείσουν αυτές τις βάσεις, "αλλά εναπόκειται σε αυτές να αποφασίσουν", δήλωσε επίσης σήμερα ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η Ρωσία έχει δύο στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, μια αεροπορική και μια ναυτική, οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξουν τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ πριν από τη φυγή του. Οι βάσεις έχουν επίσης καθοριστική σημασία στη διασφάλιση της επιρροής του Κρεμλίνου στην περιοχή.

Η Μόσχα δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι είναι "σε επαφή" με τις νέες συριακές αρχές σε σχέση με το τι μέλλει γενέσθαι με αυτές τις δύο στρατιωτικές βάσεις.

Η Κάλας αναμένεται να συμμετάσχει το Σάββατο σε σύνοδο κορυφής για την κρίση μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών αρκετών αραβικών χωρών, της Τουρκίας και τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

