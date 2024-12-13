Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει μια νέα ανθρωπιστική αερογέφυρα για τους κατοίκους της Συρίας που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, με σκοπό την αποστολή ιατρικών και άλλων βασικών εφοδίων, ενώ παράλληλα αυξάνει την ανθρωπιστική της χρηματοδότηση.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Η κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ δίνει νέες ελπίδες στον λαό της Συρίας. Όμως, αυτή η στιγμή της αλλαγής ενέχει κινδύνους και δυσκολίες. Καθώς η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά ασταθής, η βοήθειά μας προς τον λαό της Συρίας είναι σημαντικότερη από ποτέ. Γι’ αυτό αυξήσαμε την ανθρωπιστική μας χρηματοδότηση σε πάνω από 160 εκατ. ευρώ φέτος. Ξεκινάμε επίσης μια ανθρωπιστική αερογέφυρα που θα μεταφέρει ζωτικής σημασίας εφόδια, όπως τρόφιμα, φάρμακα και είδη στέγασης. Την Τρίτη, θα συζητήσω την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και στη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Συρίας.»

Με τις πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα μεταφερθούν από τα αποθέματα της ΕΕ στο Ντουμπάι συνολικά 50 τόνοι εφοδίων υγείας στα Άδανα της Τουρκίας, ώστε από εκεί να διανεμηθούν στη Συρία τις προσεχείς ημέρες. Άλλοι 46 τόνοι ειδών υγείας, εκπαίδευσης και στέγασης από ένα άλλο απόθεμα της ΕΕ στη Δανία θα μεταφερθούν με φορτηγά στα Άδανα και θα παραδοθούν στη Unicef και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να διανεμηθούν εντός της Συρίας. Η Επιτροπή έχει επίσης κινητοποιήσει άλλα 4 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών, ανεβάζοντας τη συνολική ανθρωπιστική στήριξη το 2024 σε 163 εκατ. ευρώ.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

