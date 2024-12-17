Οι ΗΠΑ παρέδωσαν στο ΝΑΤΟ τον συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία

Στο ΝΑΤΟ πέρασε ο συντονισμός της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχε προγραμματιστεί, ανέφερε πηγή στο Reuters την Τρίτη, σε μια κίνηση που θεωρείται ότι στοχεύει στην προστασία του μηχανισμού υποστήριξης ενόψει της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ .

Το βήμα, που έρχεται μετά από καθυστέρηση αρκετών μηνών, δίνει στο ΝΑΤΟ έναν πιο άμεσο ρόλο στον πόλεμο κατά της εισβολής της Ρωσίας.

Διπλωμάτες, ωστόσο, εκτιμούν ότι η παράδοση του συντονισμού στο ΝΑΤΟ μπορεί να έχει περιορισμένο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ θα μπορούσαν να μειώσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, έχει αναφέρει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία γρήγορα, αλλά δεν έχει αναφερθεί λεπτομερώς στον τρόπο που σκοπεύει να το κάνει. Έχει επικρίνει εδώ και καιρό την κλίμακα της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Το αρχηγείο της νέας αποστολής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, που ονομάζεται NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), βρίσκεται στο Clay Barracks, μια αμερικανική βάση στη γερμανική πόλη Βισμπάντεν.

Άτομο που γνωρίζει το θέμα είπε στο Reuters ότι η μετάβαση είναι πλέον πλήρως λειτουργική.

Στο παρελθόν, η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ομάδα Ramstein, ένας ad hoc συνασπισμός περίπου 50 εθνών που πήρε το όνομά της από μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Γερμανία όπου συναντήθηκε για πρώτη φορά, συντόνιζε τις δυτικές στρατιωτικές προμήθειες στο Κίεβο.

Εν τω μεταξύ, η απερχόμενη κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον προσπαθεί να στείλει όσο το δυνατόν περισσότερα όπλα στο Κίεβο εν μέσω φόβων ότι ο Τραμπ μπορεί να περικόψει τις παραδόσεις στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ απείλησε να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος και ζήτησε από τους συμμάχους να δαπανήσουν το 3% του εθνικού ΑΕΠ για στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Η NSATU πρόκειται να έχει συνολική δύναμη περίπου 700 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων που σταθμεύουν στο στρατιωτικό αρχηγείο του ΝΑΤΟ SHAPE στο Βέλγιο και σε κόμβους επιμελητείας στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Η Ρωσία καταδίκασε την αύξηση της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία απειλώντας με αντίποινα και διάχυση του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.