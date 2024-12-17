Το σκάνδαλο κατασκοπείας του πρίγκιπα Άντριου που συγκλονίζει τη Βρετανία

Μετά από μέρες εικασιών, ο Κινέζος επιχειρηματίας Γιανγκ Τενγκμπό εμφανίστηκε ως ο φερόμενος κατάσκοπος στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που συγκλονίζει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο 50χρονος καθαρίστηκε μετά από αναφορές το Σαββατοκύριακο ότι του είχαν απαγορευτεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023, όταν κατηγορήθηκε ότι εμπλέκεται σε «κρυφή και παραπλανητική δραστηριότητα» για λογαριασμό του κινεζικού κράτους και εκτιμήθηκε ως «απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου».

Τα χρόνια πριν περιοριστεί η είσοδός του, ο Γιανγκ είχε μεγάλη πρόσβαση σε εξέχουσες προσωπικότητες του βρετανικού κατεστημένου, συμπεριλαμβανομένων των μελών της βασιλικής οικογένειας και των υψηλότερων πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών.

Οι εικασίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σχετικά με την ταυτότητα του φερόμενου ως κατασκόπου, γνωστό μόνο ως «H6», οδήγησε τους βουλευτές να απειλούν να χρησιμοποιήσουν το αρχαίο δικαίωμα του κοινοβουλευτικού προνομίου, που τους προστατεύει από δίωξη, για να τον ονομάσουν στο κοινοβούλιο.

Το σκάνδαλο ξέσπασε για πρώτη φορά το Σάββατο, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Γιανγκ είχε στενή φιλία με τον αδερφό του βασιλιά Καρόλου Γ', τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος είχε ήδη δεχθεί επικρίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους στενούς δεσμούς του με τον αείμνηστο Αμερικανό παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Γιανγκ, όπως αναφέρθηκε, είχε συναντήσει επίσης τους πρώην πρωθυπουργούς Ντέιβιντ Κάμερον και Τερέζα Μέι κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο δεκαετιών που ζούσαν και εργάζονταν στη Βρετανία, προτού αποκλειστεί από το μεταναστευτικό δικαστήριο για λόγους ασφαλείας, απόφαση που είχε αμφισβητήσει.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο Γιανγκ είπε ότι δεν επιδιώκει πλέον να παραμείνει ανώνυμος και ότι δεν έκανε τίποτα λάθος ή παράνομο. Και πρόσθεσε: «Η ευρέως διαδεδομένη περιγραφή μου ως "κατάσκοπος" είναι εντελώς αναληθής». «Έχτισα την ιδιωτική μου ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο για δύο δεκαετίες και αγαπώ τη χώρα ως το δεύτερο σπίτι μου. Δεν θα έκανα ποτέ τίποτα για να βλάψω τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε.

Εκρηκτικός φάκελος

Λεπτομέρειες της φιλίας του Γιανγκ με τον Άντριου αποκαλύφθηκαν σε έναν εκρηκτικό δικαστικό φάκελο .

Το έγγραφο αποκάλυψε ότι ο επιχειρηματίας, ενώ βρισκόταν σε στενή επαφή με την κινεζική πρεσβεία, είχε καλλιεργήσει μια σχέση με τον πρίγκιπα, κάνοντας κρυφές συναλλαγές σε βασιλικούς χώρους, όπως το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ένα γράμμα προς τον Γιανγκ από τον Dominic Hampshire, ανώτερο σύμβουλο του πρίγκιπα Άντριου, ανακαλύφθηκε στο τηλέφωνό του, από τους αξιωματούχους ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Έλεγε ότι, στο μυαλό του βασιλιά και της οικογένειάς του, «κάθεσαι στην κορυφή ενός δέντρου στο οποίο πολλοί, πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να βρίσκονται».

Στο γράμμα αναφερόταν ότι ο πρίγκιπας και ο Hampshire «βρήκαν έναν τρόπο να απομακρύνουν προσεκτικά τους ανθρώπους που δεν εμπιστευόταν πλήρως. Υπό την καθοδήγησή του πρίγκιπα, βρήκαν έναν τρόπο να κάνουν τους σχετικούς ανθρώπους απαρατήρητους μέσα και έξω από το σπίτι στο Windsor», την ανακτορική κατοικία του Άντριου κοντά στο κάστρο Windsor. Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει εκκλήσεις για έλεγχο ασφαλείας των συμβούλων που εργάζονται για τον Άντριου και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ποιος είναι ο Γιανγκ

Γεννημένος στην Κίνα περίπου το 1974, ο Γιανγκ μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές, αποκτώντας τελικά μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του York το 2003.

Μετέτρεψε το όνομά του σε «Chris Yang» και ίδρυσε μια εταιρεία που βοηθά τους ηγέτες επιχειρήσεων στο Πεκίνο να δικτυωθούν διεθνώς. Στο πλαίσιο της δουλειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο βοήθησε στη διοργάνωση της πρώτης Συνόδου Κορυφής Επιχειρηματικών Ηγετών Ηνωμένου Βασιλείου-Κίνας, όπου συνομίλησε με τον τότε καγκελάριο Τζορτζ Όσμπορν.

Μαζί με τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον, ο Όσμπορν ήταν υπέρμαχος της «χρυσής εποχής» των θετικών σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Λονδίνου, που ορισμένοι Συντηρητικοί πιστεύουν τώρα ότι υποτιμούσαν αφελώς τον κίνδυνο για τη βρετανική εθνική ασφάλεια.

Ο Yang έγινε επικεφαλής του κινεζικού βραχίονα του επιχειρηματικού σχήματος του πρίγκιπα Andrew Pitch@Palace, μαζί με τη δική του επιχείρηση Hampton Group, που είχε συμβόλαια με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Κίνας. Λέγεται ότι ο Γιανγκ είχε πάει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, την πιο διάσημη κατοικία του βασιλιά, τουλάχιστον δύο φορές ως καλεσμένος του πρίγκιπα.

«Χρήσιμος ηλίθιος»

Ο Άντριου αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τους εορτασμούς των Χριστουγέννων της οικογένειάς του, ανέφεραν οι βρετανικές εφημερίδες την Κυριακή, εν μέσω της δημόσιας οργής για την εμπλοκή του σε ένα δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο τα τελευταία πέντε χρόνια. Χαρακτηρίστηκε ως «ένας από τους λεγόμενους «χρήσιμους ηλίθιους» του Πεκίνου από τον πρώην συντηρητικό βουλευτή Bob Seely, καθώς οι νομοθέτες στη Βουλή των Κοινοτήτων διεξήγαγαν μια συζήτηση για το πώς κάποιος που ήταν γνωστό στις υπηρεσίες ασφαλείας είχε τη δυνατότητα να έρθει τόσο κοντά με ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ο Ντάνκαν Σμιθ είπε στους συναδέλφους του βουλευτές ότι ο φερόμενος κατάσκοπος δεν ήταν «μοναχικός λύκος», αλλά ένα από τα 40.000 μέλη του Τμήματος Εργασιών του Ενωμένου Μετώπου, ενός βραχίονα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος που επιδιώκει να ασκήσει επιρροή στο εξωτερικό.

Ο Sari Arho Havrén, ειδικός στις εξωτερικές σχέσεις της Κίνας, δήλωσε στο POLITICO: «Μια στενή σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πολλαπλούς σκοπούς. Αυτοί είναι άνθρωποι με επιρροή που μπορούν να μιλήσουν θετικά για την κινέζικη κυβέρνηση, να επηρεάσουν δυνητικά τη βασιλική οικογένεια εκ των έσω και έτσι να λειτουργήσουν ως βάση δύναμης, φιλική προς το Πεκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο». «Μια στενή σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου μπορεί επίσης να ανοίξει πόρτες σε άλλες σημαντικές επαφές και ανθρώπους. Μια στενή σχέση με ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας λειτουργεί ως πύλη και εγγύηση αξιοπιστίας», συνέχισε. «Και εδώ, ο Γιανγκ ήταν αρκετά επιτυχημένος, καθώς απέκτησε πρόσβαση σε ανώτερους πολιτικούς, για παράδειγμα πρώην πρωθυπουργούς».

Πολιτική ζημιά

Ο Γιανγκ φωτογραφήθηκε επίσης να συναντά δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κάμερον και τον Τόρι Τερέζα Μέι, κατά την άνοδό του στα υψηλότερα κλιμάκια της βρετανικής κοινωνίας. Οι εκπρόσωποί τους είπαν ότι δεν θυμόταν οτι συναντήθηκαν με τον φερόμενο κατάσκοπο, λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων που γνώρισαν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους.

Αναφέρθηκε επίσης ότι το 2018, ο Γιανγκ ήταν υποστηρικτής μιας εταιρείας μόδας που ιδρύθηκε από την αείμνηστη Αμερικανο-Βρετανή επιχειρηματία Barbara Judge – που κάποτε χαρακτηριζόταν ως «μια από τις γυναίκες με τις περισσότερες διασυνδέσεις στη Βρετανία».

Η είδηση ​​του σκανδάλου κατασκοπείας δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή για την κυβέρνηση του Keir Starmer, η οποία επιδιώκει να ξεπαγώσει τις παγερές σχέσεις της Βρετανίας με την Κίνα μετά από χρόνια κακών ανταλλαγών μεταξύ του κράτους και της προηγούμενης συντηρητικής κυβέρνησης.

Ο Στάρμερ παραδέχτηκε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του «ανησυχεί για την πρόκληση που θέτει η Κίνα». Ωστόσο, οι υπουργοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί σχετικά με το να χαρακτηρίσουν την Κίνα ως απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ο νέος πρωθυπουργός επιδιώκει να ενισχύσει μια βαθύτερη εμπορική σχέση προκειμένου να ανταποκριθεί στα δικά του εγχώρια σχέδια για ανάπτυξη.

Ο David Lammy, υπουργός Εξωτερικών, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου να επικυρώσει την απαγόρευση του Γιανγκ να έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας ότι η Βρετανία θα λάβει μέτρα για «τα άτομα αποτελούν απειλή».

Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει κάνει μια σειρά προσπαθειών προσέγγισης με το Πεκίνο από τότε που ανέλαβε την εξουσία, με τον Στάρμερ τον περασμένο μήνα να γίνεται ο πρώτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου που συναντά προσωπικά τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ από το 2018. Η επίσκεψή του έγινε μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι στην Κίνα τον Οκτώβριο - μόλις η δεύτερη επίσκεψη σε έξι χρόνια - με τον υπουργό Ενέργειας Ed Miliband και την καγκελάριο Rachel Reeves να αναμένεται να ακολουθήσουν το 2025.

Καθυστέρησε

Οι εξελίξεις έρχονται καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ολοκληρώσει τον λεγόμενο “China Audit” (έλεγχο της Κίνας) απέναντι στο Πεκίνο. Το POLITICO ανέφερε τον Οκτώβριο ότι οι εργασίες για την αξιολόγηση της σχέσης πρόκειται να ολοκληρωθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο έλεγχος της Κίνας πρόκειται επίσης να συμπεριλάβει περαιτέρω λεπτομέρειες για το Σχέδιο Καταγραφής Εξωτερικών Επιρροών (FIRS) - ως μέρος μιας προσπάθειας προστασίας των βρετανικών συμφερόντων από ξένους παράγοντες όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα.

Τη Δευτέρα οι Times ανέφεραν ότι η Κίνα θα γλιτώσει από το να μπει στην «ενισχυμένη» βαθμίδα του συστήματος FIRS, το οποίο θα απαιτούσε μεγαλύτερο έλεγχο της εμπλοκής του κράτους στις επιχειρήσεις και τους θεσμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το Reuters ανέφερε ότι η κυβέρνηση επρόκειτο να επισπεύσει ανανέωση των σχέσεών της με την Κίνα προκειμένου να συνεχίσει τις οικονομικές της προτεραιότητες.

Ο Steve Tsang, διευθυντής του Ινστιτούτου Κίνας του πανεπιστημίου SOAS, δήλωσε: «Με τόσα πολλά που κάνει η Κίνα, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα απαιτήσει να πατηθεί ξανά το κουμπί επαναφοράς. Το πόσες φορές μπορεί να πατηθεί αυτό το κουμπί είναι πολιτικό ζήτημα».«Στο Πεκίνο δεν θα αρέσει η δημόσια αντίδραση ενάντια στις ειδήσεις της διείσδυσης, αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά αν δεν είναι διατεθειμένο να δει τη σχέση να επιδεινώνεται».

«Δεν είναι προς το συμφέρον καμίας από τις δύο κυβερνήσεις να θέσει τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-Κίνας σε πτωτική τάση αυτή τη στιγμή, οπότε το Πεκίνο μπορεί να προσπαθήσει να μην αντιδράσει πάρα πολύ, εκτός και αν το θέμα ρίξει χιονόμπαλες στο Ηνωμένο Βασίλειο και γίνει πολύ ενοχλητικό για το Πεκίνο να αποφύγει άμεση απάντηση».

Πηγή: politico.eu

