ΕΕ: Καινοτομία για την ενίσχυση των περιφερειών

Η προπαρασκευαστική δράση της ΕΕ με τίτλο «Καινοτομία για τον μετασχηματισμό με βάση τον τόπο» θα στηρίξει περίπου 200 περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην εφαρμογή ειδικών, μετασχηματιστικών πολιτικών καινοτομίας. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην προετοιμασία τους για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Στους συμμετέχοντες θα είναι εκλεγμένες διοικήσεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και περιφέρειες, πόλεις και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», όπως η Ουκρανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Τουρκία και η Νορβηγία.

Η δράση έχει ως στόχο να ενισχύσει τις ικανότητες αυτών των περιοχών κινητοποιώντας πόρους και αναπτύσσοντας λύσεις για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, όπως η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η βελτίωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Έχοντας ως βάση τη στήριξη που παρέχει στις πολιτικές καινοτομίας το Κοινό Κέντρο Ερευνών, η προπαρασκευαστική δράση θα προωθήσει την περιφερειακή συνεργασία και τον μετασχηματισμό σε όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη. Η πρωτοβουλία, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση προς μια δίκαιη, ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, δήλωσε σχετικά: «Με μια καινοτόμο προσέγγιση που αγκαλιάζει και έχει ως βάση την πολυμορφία μας, μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην κοινή μας ευημερία, να απελευθερώσουμε πηγές δημιουργικότητας και να οικοδομήσουμε μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη Ευρώπη.»

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, πρόσθεσε σχετικά: «Η προπαρασκευαστική δράση της ΕΕ εξοπλίζει τα εδάφη ώστε να μετατρέψουν τα δυνατά τους σημεία σε μοχλούς καινοτομίας και μετασχηματισμού. Υποστηρίζοντας λύσεις που βασίζονται στον εκάστοτε τόπο, μπορούμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις κοινότητες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να τονώσουν την ανάπτυξη και να προετοιμαστούν για τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης.»

Μια υψηλού επιπέδου εναρκτήρια εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά σήμερα στις 17:00 ώρα Ελλάδας με παρεμβάσεις των εκτελεστικών αντιπροέδρων Ριμπέρα και Φίτο, καθώς και εκπροσώπων από τις συμμετέχουσες περιοχές. Πλέον, έχει δημοσιευθεί και μια νέα σειρά podcast εννέα επεισοδίων με τίτλο «Territories in ACTION: Where it all happens», όπου οι συμμετέχουσες περιοχές συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις λύσεις που αναπτύσσουν.

