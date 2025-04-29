Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν σήμερα στη Ρώμη, στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης των δυο χωρών τους.

«Είμαι ικανοποιημένη, η διμερής συνομιλία μας ήταν ιδιαίτερα παραγωγική», δήλωσε στο τέλος της συνάντησης η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Με την σημερινή κοινή μας διακήρυξη επιβεβαιώνεται η σταθερότητα των σχέσεών μας και τίθενται οι αναγκαίες βάσεις για να μπορέσει να ενισχυθεί, ακόμη περισσότερο, η συνεργασία μας», πρόσθεσε η Μελόνι.

Η ίδια αναφέρθηκε, επίσης, στην συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το περασμένο Σάββατο, στον 'Αγιο Πέτρο. «Ήταν μια συνάντηση τεράστιας σημασίας, όλοι ελπίζουμε να αποτελέσει σημείο καμπής», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω ότι έχουμε θέσει καλές βάσεις για να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο οι άριστες σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας», υπογράμμισε η ίδια και πρόσθεσε πως η σχέση των δύο χωρών υπερβαίνει κατά πολύ τις οικονομικές σχέσεις. «Στο Ευρωμεσογειακό σενάριο, είμαστε σύμμαχες χώρες στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας.»

Ο Τούρκος πρόεδρος, από την μεριά του, υπογράμμισε: «από την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη του 2008, οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ιταλία γίνονται κάθε ημέρα όλο και ισχυρότερες. Διαπιστώνουμε ότι οι απόψεις μας συμπίπτουν σε σημαντικά θέματα, όπως είναι η ασφάλεια της Ευρώπης και της Μεσογείου και η διατλαντική σχέση».

«Θεωρώ ότι εκτός από τις έντονες ιστορικές σχέσεις των χωρών μας, έπαιξε ρόλο, στην συνοχή που διαπιστώνεται, η θαρραλέα και αποφασιστική προσέγγιση που υιοθέτησε η πρωθυπουργός Μελόνι», συμπλήρωσε ο Ερντογάν.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε σε ενεργειακά έργα που θα ωφελήσουν τόσο τις χώρες μας όσο και την περιοχή στην κοινή μας γεωγραφία, τη Μεσόγειο», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε πως: «Πιστεύω ότι η Ιταλία, η οποία γνωρίζει καλύτερα τη συμβολή της χώρας μας στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης και της Μεσογείου και έχει υποστηρίξει τη διαδικασία ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή, θα συνεχίσει αυτή την προσέγγιση.»

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, τέλος, υπογράμμισε ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών των δυο χωρών, ξεπέρασε τον στόχο των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι ο νέος στόχος που ετέθη σήμερα, είναι να υπερβεί, μεσοπρόθεσμα, τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, δήλωσε πως οι μεγάλες τουρκικές εταιρείες θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στην Ιταλία. «Η Baykarμε την Leonardo κάνουν σημαντικά βήματα», σημείωσε ενώ πρόσθεσε πως: «Είμαστε στρατηγικός εταίρος στην ενέργεια και το φυσικό αέριο.Θέλουμε επίσης να προχωρήσουμε στον τομέα του υδρογόνου».

«Η συμφωνία για το μεταναστευτικό λειτουργεί», δήλωσε τέλος η Μελόνι ενώ ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι «η προτεραιότητα, τώρα, σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή, είναι να τεθεί σε πάλι και ισχύ η κατάπαυση του πυρός».

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

