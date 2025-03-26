Κάθε πολίτης θα πρέπει να αποθηκεύει αρκετά τρόφιμα ώστε να είναι αυτάρκης για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση κρίσης, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ένα προσχέδιο 17 σελίδων για την στρατηγική ετοιμότητα της ΕΕ, που ήρθε στη δημοσιότητα από το Politico και το οποίο παρουσιάζεται σήμερα και επισήμως από την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Επιτροπής Roxana Mînzatu.

«Σε περίπτωση ακραίων διαταραχών, η αρχική περίοδος είναι η πιο κρίσιμη», αναφέρει το έγγραφο, παρουσιάζοντας πιθανά σενάρια, από πόλεμο έως επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και θανατηφόρες ασθένειες έως πλημμύρες που προκαλούνται λόγω κλιματικής κρίσης.

Πέντε χρόνια μετά τα πρώτα lockdown από την πανδημία Covid-19 και τρία από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και με τις φυσικές καταστροφές και τους οικονομικούς κραδασμούς να είναι συνεχείς, «η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μην αντιδράσει» επισημαίνει το έγγραφο και προσθέτει:

«Καμία από τις μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών δεν ήταν μεμονωμένη ή βραχύβια».

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η στρατηγική θα πρέπει να «δημιουργήσει μια ασφαλή και ανθεκτική ΕΕ με τις ικανότητες που απαιτούνται για την πρόβλεψη και τη διαχείριση απειλών και κινδύνων, ανεξάρτητα από τη φύση ή την προέλευσή τους».

Αυτό περιλαμβάνει την παροχή καθοδήγησης στα κράτη μέλη για την «κάλυψη της αποθήκευσης βασικών προμηθειών, τον σχεδιασμό κρίσεων, τη διαθεσιμότητα καταφυγίων, μέτρα για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας κρίσιμου εδάφους και χώρου», αναφέρει η πρόταση.

Το σχέδιο της Επιτροπής βασίζεται στα συμπεράσματα της έκθεσης Niinistö, η οποία περιείχε προτάσεις για τη βελτίωση της ετοιμότητας της ΕΕ σε περίπτωση πολέμου και πολιτικής άμυνας.

Η γεωπολιτική σύγκρουση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εικονικά, είτε με τη μορφή στρατιωτικών επιθέσεων επισημαίνει η ΕΕ τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα στοχεύουν επίσης με συνέπεια δυτικές κυβερνήσεις, εταιρείες και άλλους βασικούς θεσμούς. Οι υβριδικές επιθέσεις και οι κυβερνοεπιθέσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος έχουν γίνει «μόνιμο χαρακτηριστικό της σημερινής πραγματικότητας», υποστηρίζει το έγγραφο.

Μια βασική πρόταση είναι η δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού συστήματος προειδοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», το οποίο σύμφωνα με την Επιτροπή θα βελτιώσει τον εντοπισμό απειλών στην Ευρώπη και την επίγνωση της κατάστασης. Προτείνει επίσης ψηφιακή εκπαίδευση και βοήθεια για τις χώρες που ελπίζουν να ενταχθούν στην ΕΕ και ζητά περισσότερη χρήση της κυβερνοδιπλωματίας και καλύτερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Οι εταιρείες μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ετοιμότητα, καθώς υπάρχει ανάγκη να ανταλλάσσονται πληροφορίες αλλά και να συμμετέχουν σε «στρατηγικές προοπτικές και προληπτικές πρωτοβουλίες», όπως επίσης και στην εκπαίδευση.

«Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών σε στρατηγικούς τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες του εργατικού δυναμικού και η εκπαιδευτική προσφορά ευθυγραμμίζονται», τονίζεται στο προσχέδιο.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να ακολουθηθεί η στρατηγική της αποθήκευσης προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ για την ενίσχυση της πρόσβασης σε κρίσιμους πόρους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, ιατρικά αντίμετρα, κρίσιμες πρώτες ύλες, ενεργειακό εξοπλισμό και πιθανώς τρόφιμα και νερό. Η στρατηγική θα συνδυάζει τα κεντρικά αποθέματα της ΕΕ με τις συνεισφορές των χωρών, σύμφωνα με την έκθεση.

Τέλος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, προτείνεται η επανεξέταση των χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση κρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να επεκταθούν και να προσαρμοστούν στους εξελισσόμενους κινδύνους και κρίσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.