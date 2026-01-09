Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι μια ευρεία πλειοψηφία στηρίζει τη σχεδιαζόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur, δήλωσε η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είχαν προθεσμία έως τις 17:00 ώρα Βρυξελλών για να επιβεβαιώσουν εγγράφως τις θέσεις τους, αφού οι πρεσβευτές των 27 κρατών-μελών είχαν δώσει νωρίτερα την κατ’ αρχήν έγκρισή τους στη συμφωνία.

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ, ωστόσο για να τεθεί σε ισχύ απαιτείται ακόμη η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Mercosur θα υπογράψει την εμπορική συμφωνία με την ΕΕ στις 17 Ιανουαρίου

Η Mercosur θα υπογράψει την εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 17 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε εν τω μεταξύ την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων.

«Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια διαπραγματεύσεων, θα υπογράψουμε στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη μια ιστορική και ιδιαίτερα φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ των δύο μπλοκ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής Pablo Quirno σε ανακοίνωση του υπουργείου.

