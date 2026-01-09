Μπλακάουτ στο Βερολίνο, αλλά ο δήμαρχος παίζει τένις

Εύλογη αγανάκτηση ή λαϊκισμός; Πολλοί Βερολινέζοι ζητούν την παραίτηση του δημάρχου, που είχε πάει για τένις την ώρα που μεγάλο μέρος της πόλης έμεινε χωρίς ρεύμα.«Το τένις θέλει μυαλό» έλεγε ο Αμερικανός συγγραφέας Ντέιβιντ Φόστερ Ουάλας. Ωστόσο, ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ δεν επέδειξε τη …αυτοσυγκέντρωση που απαιτεί το άθλημα και αποφάσισε να πάει για τένις σε μία εντελώς ακατάλληλη συγκυρία, το περασμένο Σάββατο.



Συγκεκριμένα, λίγες ώρες αφότου εκδηλώθηκε στην πόλη πρωτοφανές μπλακ άουτ μετά από δολιοφθορά ακροαριστερής οργάνωσης και ενώ περίπου 100.000 Βερολινέζοι είχαν ήδη βυθιστεί στο σκοτάδι, ο Βέγκνερ θέλησε να παίξει για ώρα τένις με τη σύντροφό του απλά «για να καθαρίσει το μυαλό του», όπως έλεγε αργότερα.

Πηγή: Deutsche Welle

Από τι να καθαρίσει το μυαλό του; Προφανώς από τις σκοτούρες του δημάρχου. Παρά ταύτα, την επόμενη μέρα ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός διαβεβαίωνε τους δημοσιογράφους ότι το Σάββατο ήταν «όλη την ημέρα» στο τηλέφωνο για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του μπλακάουτ, ξεχνώντας να αναφερθεί στο διάλειμμα για τένις. Αργότερα θα ανασκευάσει, διευκρινίζοντας όμως ότι ακόμη και την ώρα του τένις «το κινητό του ήταν ανοιχτό» ώστε να έχει συνεχή ενημέρωση.Παραίτηση λόγω «τένις-γκειτ»;Τώρα οι πολιτικοί αντίπαλοι των Χριστιανοδημοκρατών ζητούν την παραίτηση του δημάρχου. «Άλλοι παγώνουν από το κρύο, άλλοι παίζουν τένις» δηλώνει με ειρωνική διάθεση ο Μαξιμίλιαν Σίρμερ, συμπροεδρεύων του Κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) στο Βερολίνο.«Να και ένας Βερολινέζος που είχε δίκτυο»< σχολιάζει η επικεφαλής των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το «δίκτυο» της ενεργειακής τροφοδοσίας και το «δίχτυ» του τένις. Για «τένις-γκέιτ» στη γερμανική πρωτεύουσα κάνει λόγο το τηλεοπτικό δίκτυο N-TV.Θα ήταν άραγε εξίσου έντονη η αντίδραση αν ο δήμαρχος πήγαινε απλώς για τρέξιμο; Ή αν το Βερολίνο δεν ετοιμαζόταν για τοπικές εκλογές τον Σεπτέμβριο, με την «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να αναδεικνύεται ήδη τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις;Πάντως οι Χριστιανοδημοκράτες δεν βλέπουν λόγο αναστάτωσης. Ακόμη και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρενέβη για να «προστατεύσει» εμμέσως τον δήμαρχο, λέγοντας ότι στο Βερολίνο «δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έγινε». Σε ακόμη πιο έντονο ύφος ο Βαυαρός πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ προειδοποιεί ότι «το πρόβλημα είναι η αριστερή τρομοκρατία και όχι μία παρτίδα τένις».Το «ιστορικό» παράδειγμα ΣρέντερΦαίνεται ότι κάποιοι «τα είχαν μαζεμένα» στον δήμαρχο, ο οποίος άλλωστε δεν απασχολεί για πρώτη φορά την κοινή γνώμη με άκομψους χειρισμούς στη δημοσιότητα. Στις αρχές του 2024 είχε γίνει γνωστό ότι ο Βέγκνερ, λίγο μετά τον χωρισμό από την προηγούμενη σύντροφό του, είχε συνάψει σχέση με την υπουργό Παιδείας του Βερολίνου (άρα και υφιστάμενή του, κατά κάποιον τρόπο), Καταρίνα Γκίντερ Βινς, εγείροντας μεταξύ άλλων και ορισμένα λεπτά ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου.Η κρατούσα άποψη είναι ότι τόσο ο κ. Βέγκνερ όσο και η κ. Γκίντερ Βινς δεν κάνουν κάτι «νομικά αξιόμπεμπτο», ωστόσο οφείλουν να διαχωρίζουν με προσοχή την ιδιωτική ζωή τους από την πολιτική σταδιοδρομία τους. Γερμανικά δημοσιεύματα δεν παραλείπουν να επισημάνουν ότι η σύντροφός του ήταν εκείνη που συνόδευσε τον δήμαρχο στην προπόνηση του Σαββάτου εν μέσω μπλακάουτ.Με όλα αυτά, ο Κάι Βέγκνερ κινδυνεύει τώρα να περάσει στα βιβλία της ιστορίας ως ένα «αντι-παράδειγμα» στον Σοσιαλδημοκράτη πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Υπενθυμίζεται ότι το 2002 ο Σρέντερ είχε καταφέρει να ανατρέψει τα προγνωστικά στον προεκλογικό αγώνα απέναντι στον υποψήφιο της Κεντροδεξιάς Έντμουντ Σόιμπερ με την έγκαιρη αντίδρασή του στις «πλημμύρες του αιώνα», που είχαν πλήξει το ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας.Μέσα σε λίγες ώρες ο χαρισματικός Σρέντερ είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή του μετώπου με αδιάβροχο και γαλότσες, δίνοντας οδηγίες και μοιράζοντας υποσχέσεις για οικονομική βοήθεια. Αντιθέτως, ο ράθυμος Στόιμπερ δεν έκρινε απαραίτητο να τροποποιήσει το πρόγραμμά του και να επισκεφθεί τους πληγέντες…

