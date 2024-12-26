Η ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξετάσει περαιτέρω κυρώσεις κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, μετά τη δολιοφθορά σε καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας στη Βαλτική Θάλασσα.

«Το χθεσινό περιστατικό με υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα είναι το τελευταίο από μια σειρά ύποπτων επιθέσεων σε υποδομές ζωτικής σημασίας», τονίζει σε κοινή δήλωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Η ΕΕ συγχαίρει τις φινλανδικές αρχές για την ταχεία δράση τους, προσθέτει ότι η ΕΕ συνεργάζεται με τις φινλανδικές αρχές για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και στέκεται «σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Φινλανδία, την Εσθονία και τη Γερμανία».

«Καταδικάζουμε σθεναρά κάθε σκόπιμη καταστροφή της υποδομής ζωτικής σημασίας της Ευρώπης. Το ύποπτο σκάφος αποτελεί μέρος του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, ο οποίος απειλεί την ασφάλεια και το περιβάλλον, ενώ χρηματοδοτεί τον πολεμικό προϋπολογισμό της Ρωσίας. Θα προτείνουμε περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, για να στοχεύσουμε αυτόν τον στόλο», αναφέρεται στη δήλωση.

Επιπλέον, ως απάντηση σε αυτά τα περιστατικά, η ΕΕ τονίζει ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειες για την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών, των νέων τεχνολογιών ανίχνευσης, καθώς και τις δυνατότητες υποθαλάσσιας επισκευής και της διεθνούς συνεργασίας. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των ζωτικών υποδομών μας. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή», καταλήγει η δήλωση της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

