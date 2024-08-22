Ενόψει της αυριανής Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης των θυμάτων όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς και η Επίτροπος Ισότητας κ. Χελένα Ντάλι προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Τιμούμε και αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα των ολοκληρωτικών καθεστώτων σε όλο τον κόσμο∙ στις γενναίες γυναίκες και άνδρες που διακινδύνευσαν —και έχασαν — τη ζωή τους στον αγώνα τους κατά καταπιεστικών δυνάμεων, καθώς και σε όσους και όσες συνεχίζουν να αντιστέκονται στα καθεστώτα αυτά σήμερα. Κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί η ιστορική μνήμη και η ανάμνηση των φρικτών εγκλημάτων που διαπράττονται από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα και να αποφύγουμε την επανάληψη της ιστορίας.

Η δημοκρατία είναι ένα αγαθό το οποίο δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Πρέπει να την τρέφουμε συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια, η δημοκρατία στοχοποιείται από δυνάμεις που θέλουν να υπονομεύσουν τις θεμελιώδεις αξίες μας. Γινόμαστε επίσης μάρτυρες, στα σύνορά μας, ενός βάναυσου, επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Κανείς δεν θα πρέπει να ξαναϋποφέρει λόγω των ολοκληρωτικών καθεστώτων.»

