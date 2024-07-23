Κατόπιν του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, η Επιτροπή ξεκινά διάλογο με την Αρμενία για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει την Αρμενία να επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο της για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για ταξίδια στην ΕΕ.

Ο διάλογος θα οδηγήσει σε μεταρρυθμίσεις σε σημαντικούς τομείς στην Αρμενία, όπως η ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων, η διαχείριση των συνόρων, η μετανάστευση και το άσυλο, η δημόσια τάξη, οι εξωτερικές σχέσεις και ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί από κοντά την πρόοδο στους τομείς αυτούς, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο διάλογος θα διεξαχθεί βάσει σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, το οποίο θα υποβληθεί στις αρμενικές αρχές κατόπιν των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων δεν αποτελεί μια αυτόματη διαδικασία. Θα εξεταστεί μόνο αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος και εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης. Μόλις ολοκληρωθεί ο διάλογος, οι πολίτες της Αρμενίας θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη για βραχεία διαμονή (λιγότερες από 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών) πιο εύκολα και πιο φθηνά. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2014, ισχύει συμφωνία διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων με την ΕΕ προς όφελος των Αρμένιων πολιτών.

Η έναρξη του διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων αποτελεί συνέχεια διαφόρων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Αρμενία στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης του 2021, η οποία εξέτασε τη δυνατότητα έναρξης νέων διαλόγων για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων μόλις εκπληρωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση δημιουργήθηκε το 2009 για την ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες. Η ΕΕ και η Αρμενία προωθούν ένα φιλόδοξο νέο θεματολόγιο εταιρικής σχέσης, μετά τη συνάντηση μεταξύ της Προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Τζουζέπ Μπορέλ και του Αρμένιου Πρωθυπουργού κ. Νικόλ Πασινιάν στις 5 Απριλίου 2024.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.