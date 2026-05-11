Πιο κοντά στη λήξη του πολέμου με την Ουκρανία βαδίζει η Ρωσία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε εμμέσως την Κυριακή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα.

«Νομίζω ότι το ζήτημα πλησιάζει στο τέλος του», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είτε στη Μόσχα, είτε σε ουδέτερη ζώνη. Σημείωσε ωστόσο ότι θα δεχτεί να συναντήσει τον Ζελένσκι, μόνο αφού θα είχαν ήδη συμφωνηθεί οι όροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τον Αύγουστο του 2025 το Κρεμλίνο είχε απορρίψει την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι, Πούτιν και Τραμπ. «Αυτό θα πρέπει να είναι το τελικό στάδιο, όχι οι ίδιες οι διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε ο Πούτιν μετά τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης, που σηματοδοτεί τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί νέες ρυθμίσεις ασφαλείας με την Ευρώπη και ότι ο προτιμώμενος συνομιλητής του για το ζήτημα αυτό, θα ήταν ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ. Ο Σρέντερ έχει δεχθεί έντονη κριτική στη Γερμανία για τις στενές του σχέσεις με τον Πούτιν. Μετά την αποχώρησή του από την καγκελαρία το 2005, ανέλαβε πρόεδρος κοινοπραξίας αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση ότι επεκτείνει το ΝΑΤΟ με στόχο να την περικυκλώσει, και ο Πούτιν έχει επικαλεστεί αυτό το επιχείρημα ως μία από τις βασικές δικαιολογίες για την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε την επέκταση του ΝΑΤΟ ως «ζήτημα ζωής και θανάτου» για τη Ρωσία.

Ερωτηθείς μετά την παρέλαση αν η δυτική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει ξεπεράσει τα όρια, ο Πούτιν απάντησε: «Αυτοί άρχισαν να κλιμακώνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα». Πρόσθεσε ακόμη ότι οι δυτικές χώρες «περίμεναν επί μήνες να υποστεί η Ρωσία συντριπτική ήττα και να καταρρεύσει η κρατική της υπόσταση. Δεν τους βγήκε». «Και μετά εγκλωβίστηκαν σε αυτή τη λογική και τώρα δεν μπορούν να βγουν από αυτήν», συμπλήρωσε.

Ο Πούτιν, εν τω μεταξύ, επέλεξε να κάνει αυτές τις δηλώσεις, την ώρα που οι δυο χώρες τηρούν μια σύντομη κατάπαυση πυρός με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν τις συζητήσεις για ανταλλαγή αιχμαλώτων. Οι ευρύτερες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ωστόσο, παραμένουν στάσιμες, ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν την Κυριακή ότι οι ρωσικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 24ωρο άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τρεις νεκρούς, ενώ στην πρώτη γραμμή σημειώθηκαν σχεδόν 150 πολεμικές συγκρούσεις.

Οι δηλώσεις του Πούτιν σχετίζονται σίγουρα και με τη μεγάλη πίεση που δέχονται οι δυο πλευρές, έπειτα από τέσσερα χρόνια εχθροπραξιών και πολέμου που έχει καταστρέψει τμήματα της Ουκρανίας και έχει επιβαρύνει σοβαρά τη ρωσική οικονομία.

Γιατί ο Πούτιν μιλά τώρα για το τέλος του πολέμου

Σύμφωνα με τον αναλυτή Κιρ Τζάιλς, οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου αντικατοπτρίζουν περισσότερο ένα κλίμα «ελπίδας και αισιοδοξίας» παρά μια πραγματική ένδειξη ότι ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του.

Ο Τζάιλς, ερευνητής στο Chatham House, σημείωσε ότι υπήρξαν «πολλές υποσχέσεις τους τελευταίους 18 μήνες ότι το τέλος του πολέμου ήταν κοντά», χωρίς καμία από αυτές να γίνει πραγματικότητα. Προειδοποίησε επίσης ότι δεν πρέπει να ερμηνεύονται οι δηλώσεις του Πούτιν ως αξιόπιστη ένδειξη πως η σύγκρουση πλησιάζει πράγματι στη λήξη της.

«Το καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι πλέον ο Πούτιν συνειδητοποιεί πως η Ρωσία στην πραγματικότητα δεν κερδίζει τον πόλεμο», εκτίμησε, προσθέτοντας ότι ίσως γι’ αυτό εμφανίζεται περισσότερο διατεθειμένος να “παγώσει” τη σύγκρουση σε σχέση με το παρελθόν, όταν απέρριπτε όλες τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Τραμπ επειδή πίστευε ότι η Ρωσία είχε περισσότερα να κερδίσει συνεχίζοντας τον πόλεμο.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και στις δύο πλευρές, έχει μετατρέψει σε ερείπια μεγάλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας και έχει επιβαρύνει τη ρωσική οικονομία των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι κυρώσεις της Δύσης έχουν επίσης πλήξει τη ρωσική οικονομία.

Οι σχέσεις της Μόσχας με την Ευρώπη βρίσκονται στη χειρότερη φάση τους από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Παρότι η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, δυσκολεύεται ακόμη να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς, ενώ οι ουκρανικές αντεπιθέσεις δεν κατάφεραν να ανακτήσουν σημαντικά κατεχόμενα εδάφη.

Οι δηλώσεις του Πούτιν συμπίπτουν επίσης με τις νέες αμερικανικές προσπάθειες για προσωρινές εκεχειρίες και ανθρωπιστικές συμφωνίες. Ο Τραμπ υποστήριξε δημόσια την τελευταία τριήμερη εκεχειρία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποτελέσει «την αρχή του τέλους» του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε θέσει το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δηλώσει ότι θα μπορούσε να σταματήσει τις εχθροπραξίες μέσα σε 24 ώρες από την επιστροφή του στην εξουσία.

Η επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας ωστόσο παραμένει ζητούμενο, καθώς η Ρωσία επιμένει στην πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς και αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ το Κίεβο αρνείται να παραχωρήσει εδάφη και απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.



Πηγή: skai.gr

