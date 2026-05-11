Μάχη επιβίωσης για τον Κιρ Στάρμερ: Η ομιλία που θα μπορούσε να σφραγίσει το μέλλον του

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το κλίμα στο εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης και του Εργατικού Κόμματος είναι βαρύ. Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση, με δεκάδες βουλευτές των Εργατικών να ζητούν την παραίτησή του μετά την καταστροφική απόδοση στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία.

Το πρωί της Δευτέρας, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο κέντρο του Λονδίνου. Σε μία ομιλία που θα κρίνει εν πολλοίς το πολιτικό του μέλλον, ο Στάρμερ ξεκίνησε λέγοντας ότι «δεν αντιμετωπίζουμε μόνο επικίνδυνες στιγμές, αλλά και επικίνδυνους αντιπάλους, πολύ επικίνδυνους αντιπάλους. Αυτό (το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών) πονάει όχι μόνο επειδή οι Εργατικοί τα πήγαν άσχημα, αλλά επειδή αν δεν τα καταφέρουμε, η χώρα μας θα ακολουθήσει ένα πολύ σκοτεινό μονοπάτι».

Με τα μανίκια σηκωμένα, χωρίς σακάκι ή γραβάτα και χαμογελαστός προσπάθησε να δείξει ότι παίρνει τα ηνία, ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει.

Στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνσή του ενέχει μεγαλύτερο ρίσκο από την παραμονή του, σημείωσε πως «δεν αποχώρησα, δεν βύθισα τη χώρα στο χάος όπως έκαναν ξανά και ξανά οι Συντηρητικοί. Χάος που προκάλεσε διαρκή ζημιά σε αυτή τη χώρα. Μια κυβέρνηση των Εργατικών δεν θα συγχωρούνταν ποτέ αν το επέβαλε ξανά αυτό στη χώρα μας», και πρόσθεσε ότι «ξέρω ότι υπάρχουν αυτοί που με αμφισβητούν και ξέρω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι κάνουν λάθος. Και θα το κάνω».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αυτή την εβδομάδα θα προωθήσει νομοσχέδιο για την πλήρη κρατικοποίηση της British Steel ενώ αναφερόμενος στο Brexit υποστήριξε ότι έβλαψε την οικονομία και υποσχέθηκε στενότερη σχέση με την Ε.Ε.

«Η προηγούμενη κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε από τη διακοπή της σχέσης μας με την Ευρώπη. Αυτή η κυβέρνηση των Εργατικών θα χαρακτηριστεί από την αποκατάσταση της σχέσης μας με την Ευρώπη τοποθετώντας τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης», είπε ο Στάρμερ και επανέλαβε πολλές φορές ότι η κυβέρνησή του είναι στο πλευρό των εργαζόμενων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν απέκλεισε στο επόμενο μανιφέστο του κόμματος του να συμπεριλαμβάνεται η επιστροφή στην τελωνειακή ένωση και την ενιαία αγορά της Ε.Ε.

Πάντως, σε μία πρώτη ανάλυση του ΒΒC, αναφέρεται πως από άποψη ουσίας, ο Στάρμερ δεν έφερε τη σαφή αλλαγή κατεύθυνσης ή την πολιτική ατζέντα που τουλάχιστον ορισμένοι από τους βουλευτές του λένε ότι επιθυμούν.

Ο ίδιος είπε ότι κατανοεί το τεράστιο έργο που έχει μπροστά του, όταν ρωτήθηκε αν αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία των Εργατικών. Το κόμμα του, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, πρέπει τώρα να ενσταλάξει πολύ περισσότερη ελπίδα και αισιοδοξία σε αυτά που λέει.

Αναμφίβολα οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες για το μέλλον του ίδιου και της κυβέρνησής του.



Πηγή: skai.gr

