Ebury: Η κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν ταράζει τις αγορές

Του Enrique Diaz – Alvarez, Chief Economist and Credit Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Καθώς οι προοπτικές για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν απομακρύνονται, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχίζουν να υποχωρούν συγχρονισμένα. Οι μετοχές παγκοσμίως καταγράφουν πτώση και, ακόμη πιο ανησυχητικά, τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα δυσκολεύονται επίσης να προσελκύσουν αγοραστές.

Αυτό είναι ασυνήθιστο για αυτή την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, η οποία παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύεται έναντι των νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών, ενώ προς το παρόν σταθεροποιείται έναντι των κύριων νομισμάτων. Αντίθετα, τα εμπορεύματα κινούνται έντονα ανοδικά. Το ράλι καθοδηγείται, φυσικά, από τον ενεργειακό κλάδο, με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια, όπως ανοδικά κινούνται και άλλα εμπορεύματα, ιδίως οι τιμές αγροτικών προϊόντων.

Αυτή την εβδομάδα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εξελίξεις του πολέμου, ιδίως στην πορεία της τιμής του πετρελαίου και, έμμεσα, σε τυχόν ενδείξεις επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι αγορές αρχίζουν πλέον να αποτιμούν και τις δευτερογενείς επιπτώσεις της απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανάγκη περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις, κάτι που ήδη επηρεάζει τις σχετικές κινήσεις στις ισοτιμίες.

Η Τράπεζα της Αγγλίας, η ΕΚΤ και η Federal Reserve υιοθέτησαν όλες πιο επιθετικό τόνο στις συνεδριάσεις τους την περασμένη εβδομάδα. Ο αντίκτυπος στις προβλέψεις για τα επιτόκια ήταν ιδιαίτερα έντονος στην Ευρώπη, όπου οι αγορές προεξοφλούν πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων τόσο από την Τράπεζα της Αγγλίας όσο και από την ΕΚΤ μέσα στο 2026. Αυτή την εβδομάδα, το ενδιαφέρον στρέφεται στους δείκτες PMI, που ανακοινώνονται παγκοσμίως την Τρίτη. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών συμπληρώθηκε στο μέσον των δύο πρώτων εβδομάδων του Μαρτίου· συνεπώς, αυτή θα είναι η πρώτη ένδειξη που θα αποτυπώνει πλήρως τον αντίκτυπο του πολέμου.

Στερλίνα

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, με ομόφωνη απόφαση 9-0, ένδειξη ότι ο κύκλος μειώσεων έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ωστόσο, απέφυγε να επικυρώσει τις πολυάριθμες αυξήσεις που έχουν ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές για το 2026, προφανώς έχοντας επίγνωση της ακραίας αβεβαιότητας γύρω από τη διάρκεια του πολέμου και την πορεία των τιμών της ενέργειας. Οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα ήταν εντονότερες στην αγορά των βρετανικών gilts, καθώς οι αποδόσεις τόσο του 10ετούς όσο και του 30ετούς τίτλου ανήλθαν σε υψηλά 20ετίας. Η ανακοίνωση του πληθωρισμού Φεβρουαρίου αυτή την εβδομάδα (την Τετάρτη) υπό κανονικές συνθήκες θα μονοπωλούσε το ενδιαφέρον, όμως ο πόλεμος με το Ιράν την έχει ήδη καταστήσει παρωχημένη. Έτσι, η προσοχή στρέφεται στις έρευνες PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα που δημοσιεύονται την Τρίτη.

Ευρώ

Και η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, επίσης με ομόφωνη απόφαση. Αν και η πρόεδρος Λαγκάρντ δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της αγοράς για μειώσεις, δεν επιχείρησε ούτε να τις αποδομήσει, και πλέον τιμολογείται στις αγορές μία πιθανότητα 80% για αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του Απριλίου.

Οι προσδοκίες αυτές συνεχίζουν να περιορίζουν τη διαφορά επιτοκίων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, κάτι που ενδεχομένως συμβάλλει στη σχετική σταθερότητα του ευρώ, τη στιγμή που άλλα νομίσματα δέχονται πιέσεις. Πέρα από την πρώτη αποτύπωση του επιχειρηματικού κλίματος μέσω των PMI και άλλων ερευνών επενδυτών αυτή την εβδομάδα, αναμένουμε με ενδιαφέρον και την ομιλία της Λαγκάρντ στο συνέδριο ECB Watchers την Τετάρτη.

Δολάριο ΗΠΑ

Η Federal Reserve επίσης απέφυγε να μεταβάλει τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, ήταν η μόνη μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών όπου καταγράφηκε διαφωνία, καθώς ο Miran, διορισμένος από τον Τραμπ, ψήφισε εκ νέου υπέρ μιας μείωσης. Το άλμα στις τιμές της ενέργειας έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι περισσότεροι δείκτες πληθωρισμού, όπως οι τιμές παραγωγού και ο δείκτης PCE, έδειχναν ήδη σημάδια ανάπτυξης.

Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η έκτη διαδοχική χρονιά κατά την οποία η Fed αποτυγχάνει να επιτύχει τον στόχο της για τον πληθωρισμό. Η αγορά ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου φαίνεται ξεκάθαρα να εκφράζει τη δυσπιστία της, καθώς ακόμη και τα μακροπρόθεσμα ομόλογα δέχονται πιέσεις, την ώρα που η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Πηγή: skai.gr

