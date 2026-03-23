Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά το άνοιγμα των αγορών, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν εντείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Το Σαββατοκύριακο, Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ κατέστησαν σαφές ότι η σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και έχει ήδη παραλύσει σε μεγάλο βαθμό τις μεταφορές υδρογονανθράκων μέσω του Στενών του Ορμούζ, αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) με παράδοση Μαΐου κατέγραφε άνοδο 1,78%, φτάνοντας τα 100,10 δολάρια το βαρέλι λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στο Σικάγο (CME). Αντίστοιχα, το Brent Βόρειας Θάλασσας για τον ίδιο μήνα ενισχυόταν κατά 1,73%, στα 113,44 δολάρια. Η άνοδος αυτή είναι εντυπωσιακή αν συγκριθεί με τα επίπεδα της 27ης Φεβρουαρίου, παραμονή της έναρξης των επιθέσεων, όταν το WTI διαπραγματευόταν στα 67,02 δολάρια και το Brent στα 72,48.

Ωστόσο, η πορεία των τιμών δεν είναι μονοσήμαντη. Τη Δευτέρα, οι τιμές παρουσίασαν διακυμάνσεις μεταξύ ανόδου και πτώσης, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν από τη μία την αυξανόμενη ένταση και τις απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ενεργειακές εγκαταστάσεις και από την άλλη την προοπτική ενίσχυσης της προσφοράς, μετά την προσωρινή άρση αμερικανικών κυρώσεων που επιτρέπει τη διάθεση εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου που βρίσκονταν ήδη σε δεξαμενόπλοια.

Στις 04:46 GMT, τα συμβόλαια Brent ενισχύονταν κατά 65 σεντς, στα 112,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI βρισκόταν στα 98,75 δολάρια, αυξημένο κατά 84 σεντς, αν και νωρίτερα και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει πάνω από 1 δολάριο.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με κυβερνήσεις στην Ασία και την Ευρώπη για το ενδεχόμενο απελευθέρωσης επιπλέον στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Όπως δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής Φατίχ Μπιρόλ, «αν χρειαστεί, φυσικά και θα το κάνουμε», υπογραμμίζοντας ότι θα αξιολογηθούν οι συνθήκες της αγοράς σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη.

Πηγή: skai.gr

