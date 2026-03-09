Ebury: Το δολάριο ενισχύεται, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ωθεί τους επενδυτές προς τα ασφαλή καταφύγια

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist and Credit Risk Officer

Ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του και οι αγορές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να διαρκέσει. Μετοχές και ομόλογα υποχώρησαν παράλληλα, μια ασυνήθιστη και ίσως δυσοίωνη εξέλιξη. Στις αγορές συναλλάγματος, ο νικητής είναι ξεκάθαρα το δολάριο ΗΠΑ, διατηρώντας τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής αναταραχής.

Γενικότερα, τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία υπεραποδίδουν έναντι των αντίστοιχων του υπόλοιπου κόσμου, αντιστρέφοντας την τάση «sell America» που προέκυψε μετά τα δασμολογικά σοκ του περασμένου έτους. Το καναδικό δολάριο έχει επίσης αναδειχθεί σε έναν ακόμη ξεκάθαρο νικητή αυτής της αναταραχής, επωφελούμενο από τη γεωγραφική απομόνωση του Καναδά και από την ιδιότητά του ως εξαγωγέα ενέργειας. Η νορβηγική κορόνα, επίσης νόμισμα χώρας εξαγωγέα πετρελαίου, και το ελβετικό φράγκο, ως ασφαλές καταφύγιο, συνόδευσαν επίσης το δολάριο στην κορυφή του πίνακα επιδόσεων των νομισμάτων την περασμένη εβδομάδα.

Το οικονομικό ημερολόγιο της επόμενης εβδομάδας είναι περιορισμένο, με τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν να αναμένεται να είναι πολύ πιο κρίσιμες για τις αγορές. Ένας πόλεμος μεγαλύτερης διάρκειας, υψηλότερες τιμές ενέργειας και διακοπές στον εφοδιασμό θα πλήξουν περισσότερο τις οικονομικές περιοχές που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας, ιδίως την Κίνα και την Ευρωζώνη. Αντίθετα, οι παραγωγοί ενέργειας που βρίσκονται μακριά από τη σύγκρουση, όπως ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Λατινική Αμερική, θα ωφεληθούν. Πρόκειται ακριβώς για τις κινήσεις που έχουμε δει έως τώρα στις αγορές συναλλάγματος.

Στερλίνα

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας στον ίδιο βαθμό με την Ευρωζώνη. Οι αγορές αντάμειψαν τη στερλίνα με μια αξιοσημείωτη υπεραπόδοση έναντι του ευρώ, αν και δεν κατάφερε να συμβαδίσει πλήρως με το δολάριο. Επιπλέον, η συνολική ανατιμολόγηση των επιτοκίων, που τροφοδοτήθηκε από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας, σημαίνει ότι η Τράπεζα της Αγγλίας δεν αναμένεται πλέον να μειώσει τα επιτόκια φέτος. Αυτό αναδεικνύει το σημαντικό επιτοκιακό πλεονέκτημα της στερλίνας έναντι της Ευρωζώνης. Η διάρκεια του ράλι έναντι του ευρώ θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου, καθώς οι πολιτικοί κίνδυνοι που προέρχονται από την αριστερή πτέρυγα του Starmer παραμένουν σημαντικός παράγοντας.

Ευρώ

Η αντιστροφή της τάσης «sell America» η οποία τροφοδοτήθηκε από τις ροές προς ασφαλή καταφύγια δεν ήταν ευνοϊκή για το ευρώ, το οποίο υποχώρησε κοντά στο κατώτερο όριο του εύρους διαπραγμάτευσης των τελευταίων μηνών. Ακόμη και πριν γίνει αισθητός ο αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ, ο πληθωρισμός του Φεβρουαρίου προκάλεσε έκπληξη με σημαντική άνοδο. Η εκτίμησή μας ότι η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ θα είναι μια αύξηση επιτοκίων επιβεβαιώθηκε, και πλέον έχει προεξοφληθεί πλήρως μία αύξηση έως το τέλος του έτους, ως απάντηση σε αυτές τις πληθωριστικές εξελίξεις. Θα παρακολουθήσουμε στενά τις έρευνες επιχειρηματικού κλίματος, προκειμένου να αποτιμήσουμε τον αντίκτυπο του σοκ από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού δείχνει και πάλι να αποτελεί πραγματική πιθανότητα για την Ευρωζώνη.

Δολάριο ΗΠΑ

Η έκθεση για την απασχόληση του Φεβρουαρίου ήταν αρκετά αδύναμη, σε αντιδιαστολή με την εικόνα της ισχυρής έκθεσης του Ιανουαρίου. Καταγράφηκε καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας και άνοδος του ποσοστού ανεργίας, με αμφότερα τα στοιχεία να ανατρέπουν τα κέρδη του Ιανουαρίου. Οι αγορές σε μεγάλο βαθμό αγνόησαν τα στοιχεία αυτά, καθώς είναι προσηλωμένες στον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι αυτή η αδυναμία φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα ισχυρά στοιχεία από άλλους τομείς, γεγονός που μας καθιστά ολοένα και πιο επιφυλακτικούς ως προς την ποιότητα των ερευνών στις οποίες βασίζονται. Οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν για το 2026 περισσότερες από μία μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Η έκθεση για τον πληθωρισμό του Φεβρουαρίου αυτής της εβδομάδας δεν θα αποτυπώνει ακόμη τις πρόσφατες απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, θα είναι ωστόσο σημαντική, καθώς η προσοχή μετατοπίζεται από την ανάπτυξη στις ανανεωμένες ανοδικές πιέσεις στις τιμές που προκαλεί ο πόλεμος.

