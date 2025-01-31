Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ τον θάνατο δυο Παλαιστινίων από ισραηλινά πυρά στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου τα αιματηρά επεισόδια είναι στην πράξη καθημερινά.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι δυο άνδρες, «η ταυτότητα των οποίων δεν είναι ακόμη γνωστή» σκοτώθηκαν «από σφαίρες της κατοχής στον καταυλισμό (προσφύγων) της Τζενίν». Άλλος άνδρας σκοτώθηκε στην ίδια πόλη προχθές Τετάρτη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του χθες ότι στρατιωτικός, ο λοχίας Λίαμ Χάζι, είκοσι ετών, μέλος τάγματος αναγνώρισης, «έπεσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης» και συστρατιώτης του τραυματίστηκε σοβαρά.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε πως ο υπαξιωματικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με παλαιστίνιους μαχητές στην Τζενίν.

Παράλληλα, παλαιστινιακά ΜΜΕ ανέφεραν ότι 42χρονος σκοτώθηκε χθες από ισραηλινά πυρά στη Νάμπλους, επίσης στο βόρειο τμήμα της παλαιστινιακής περιοχής, και η σύζυγός του τραυματίστηκε.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην περιοχή της Τζενίν και του παρακείμενου καταυλισμού προσφύγων, που διανύει πλέον τη δέκατη ημέρα της.

Στην καρδιά της επιχείρησης βρισκόταν κατά τις πρώτες ημέρες του «Σιδηρού Τείχους», όπως βαφτίστηκε η επιχείρηση, ο καταυλισμός προσφύγων· στόχος ήταν παλαιστίνιοι μαχητές προσκείμενοι στα κινήματα Χαμάς και Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διεμήνυσε πως ο στρατός θα παραμείνει στην πόλη κι αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση, για να «εγγυηθεί πως δεν θα επιστρέψει η τρομοκρατία», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ακόμη πως σκότωσαν προχθές Τετάρτη «δέκα τρομοκράτες» σε αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ταμούν, στην επαρχία Τούμπας, νοτιοανατολικά της Τζενίν.

«Κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης του στρατού και της Σιν Μπετ (σ.σ. υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και πληροφοριών), drones της πολεμικής αεροπορίας επιτέθηκαν σε ομάδα ένοπλων τρομοκρατών στην περιοχή του Ταμούν», σύμφωνα με το κείμενο, που διατείνεται πως δυο από τους νεκρούς ενέχονταν σε επίθεση με εκρηκτικά την 20ή Ιανουαρίου η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ισραηλινός στρατιωτικός.

Παλαιστινιακές πηγές είχαν ήδη ανακοινώσει την προηγουμένη τον βομβαρδισμό και τον απολογισμό των δέκα νεκρών. Η Χαμάς κατήγγειλε «την κλιμάκωση των εγκλημάτων της φασιστικής κατοχής στη Δυτική Όχθη και τη συνεχιζόμενη πολιτική των δολοφονιών ηρωικών μελών της αντίστασης και μουτζαχεντίν (σ.σ. ‘ιερών πολεμιστών’)».

Η βία κλιμακώθηκε ραγδαία στη Δυτική Όχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και τον στρατό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τουλάχιστον 876 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή επιθέσεις εποίκων έκτοτε, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Στην άλλη πλευρά, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 30 Ισραηλινοί, είτε σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων το ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.