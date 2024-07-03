Βενεζουέλα: Ρωσικά πολεμικά πλοία έφτασαν στη Λα Γκουάιρα κοντά στο Καράκας

Ρωσικά πολεμικά πλοία του Βόρειου Στόλου έφτασαν στo λιμάνι της πόλης Λα Γκουάιρα, στη Βενεζουέλα, για μια παραμονή αρκετών ημερών, ανακοίνωσε την Τρίτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο σκοπός της παρουσίας τους στην περιοχή είναι να δείξουν τη σημαία και να διασφαλίσουν τη ναυτική παρουσία σε σημαντικές περιοχές επιχειρησιακής δράσης, δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Η ενδιάμεση αυτή στάση θα διαρκέσει μερικές ημέρες προτού τα πλοία συνεχίσουν την εκτέλεση των "αποστολών" τους στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, διευκρίνισε.

Ανάμεσα στα πλοία είναι η φρεγάτα "Ναύαρχος Γκορσκόφ", η πιο προηγμένη φρεγάτα του ρωσικού στόλου, η οποία βρίσκεται σε υπηρεσία από το 2018, καθώς και το δεξαμενόπλοιο Akademik Pachine.

Τα πλοία αυτά αγκυροβόλησαν στη Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας, σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση.

Η Ρωσία και η Βενεζουέλα έχουν ισχυρούς δεσμούς

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Φεβρουάριο είχε αποκαλέσει "μεγαλύτερο αδερφό" τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είχε διαβεβαιώσει ότι η επανεκλογή του Πούτιν, η οποία μόλις είχε ανακοινωθεί, ήταν "ένας καλός οιωνός για τον κόσμο".

Και ο Νικολάς Μαδούρο διεκδικεί μια νέα θητεία στις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου.

Τα πλοία που έφτασαν στη Βενεζουέλα είχαν ήδη κάνει έναν σταθμό στην Κούβα στα μέσα Ιουνίου, συνοδευόμενα από ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και ένα ρυμουλκό.

Συνεπώς, βρίσκονταν σχεδόν 150 χιλιόμετρα από τις αμερικανικές ακτές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε αυτόν τον άλλο μεγάλο σύμμαχο της Ρωσίας, με τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας να βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Λίγο πριν μπουν στο λιμάνι της Αβάνας, τα πλοία είχαν συμμετάσχει σε "άσκηση για τη χρήση πυραυλικών όπλων υψηλής ακρίβειας", σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

