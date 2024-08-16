Άγριες σκηνές βίας έλαβαν χώρα για μία ακόμη φορά στην τουρκική Βουλή, κατά την ομιλία του βουλευτή Ahmet Şık, στην έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας με αντικείμενο την απόδοση της έδρας στον Τζαν Αταλάι, εκλεγμένο βουλευτή του αριστερού Εργατικού Κόμματος της Τουρκίας (ΤΙΡ), ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή καταδικασμένος για τη συμμετοχή του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2013, ευρύτερα γνωστές ως εξέγερση του πάρκου Γκεζί.

Ειδικότερα, ο Alpay Özalan από το κόμμα ΑΚP (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης), που είναι το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν, επιτέθηκε στον Ahmet Şık, ενώ εκείνος βρισκόταν στο βήμα και εκφωνούσε λόγο.

AK Partili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a kürsüde böyle saldırdı



DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in çıkan arbedede yaralandığı görüldü



Tüm olaylar yaşanırken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ divanı terk etti pic.twitter.com/mTVwxb8yGb — duvaR (@gazeteduvar) August 16, 2024

Σύμφωνα με το τουρκικό yenicaggazetesi.com.tr, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, που είχε συγκαλέσει ο πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, Numan Kurtulmuş, ο βουλευτής του TİP, Ahmet Şık γύρισε προς τους βουλευτές του AKP και είπε: «Δεν έχετε καμία ντροπή. Δεν έχετε ούτε ίχνος ντροπής. Δεν έχετε καμία αξιοπρέπεια».

Ο πρόεδρος της Ομάδας του AKP, Αμπντουλάχ Γκιουλέρ, φώναξε στον Ahmet Şık: «Σκάσε». Ο Şık απάντησε σε αυτές τις αντιδράσεις λέγοντας, «Εσύ είσαι, ρε κάθαρμα!».

Βουλευτές του ΑΚΡ αντέδρασαν φωνάζοντας και κινήθηκαν με άγριες διαθέσεις κατά του ομιλητή. Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, βουλευτής του ΑΚΡ και αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Μπεκίρ Μποζντάγ, διέκοψε τη συνεδρίαση για 15 λεπτά και κατά την επανάληψή της τον λόγο πήρε πάλι ο Σικ και συνεχίζοντας την ομιλία του στράφηκε στα κυβερνητικά έδρανα λέγοντας:

«Αν όλοι σας μαζί είχατε κάνει όσα έκανε ο Αταλάι μόνος του, θα έπρεπε να προσκυνάτε για το υπόλοιπο της ζωής σας. Η μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση σε αυτή τη χώρα είναι αυτοί που κάθονται σε αυτά τα έδρανα».

Κατόπιν τούτου βουλευτές του AKP σηκώθηκαν και επιτέθηκαν κατά του βουλευτή του ΤΙΡ. Ακολούθησε πανδαιμόνιο και ο βουλευτής Σμύρνης του ΑΚΡ, Αλπάι Όζαλαν, γρονθοκόπησε τον Σικ. Στα επεισόδια που σημειώθηκαν τραυματίστηκε μία βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος της Ισότητας και της Δημοκρατίας των Λαών (DEM), η Γκιουλιστάν Κιλίτς Κότσγιγίτ, η οποία μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια σε νοσοκομείο. Τραυματίστηκε επίσης και ο βουλευτής του CHP Οκάν Κορούναλπ. Στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα ενημέρωσης κυκλοφορούν εικόνες με ίχνη από αίμα στα σκαλιά του βήματος. Η συνεδρίαση της Ολομέλεια διεκόπη και πάλι για 45 λεπτά.

Ποιος είναι ο Τζαν Αταλάι: το μήλο της έριδος

Να σημειωθεί ότι την έκτακτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης προκάλεσαν το CHP, το DEM και τα μικρά κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, τα οποία ζητούν να εφαρμοστεί η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και να ορκιστεί βουλευτής ο Τζαν Αταλάι. Η κυβερνητική πλευρά -συμπεριλαμβανομένου του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης των Γκρίζων Λύκων που στηρίζει την κυβέρνηση- καθώς και τα ισλαμιστικά και άλλα εθνικιστικά κόμματα αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση, επικαλούμενα αντίθετη απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, παρά τη συνταγματική πρόνοια ότι οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου υπερισχύουν των άλλων δικαστηρίων.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο ανακοίνωσε στις 22 Φεβρουαρίου ότι η προηγούμενη απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου να ανακαλέσει την ιδιότητα του βουλευτή από τον Αταλάι ήταν «άκυρη» και η αιτιολογημένη απόφασή του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Αυγούστου. Σ εκ τούτου θα έπρεπε να αποφυλακιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του στην Εθνοσυνέλευση.

Ο 48χρονος Τζαν Αταλάι είναι δικηγόρος και ακτιβιστής. Έχει χειριστεί στο παρελθόν πολλές υποθέσεις που είχαν έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, ενώ το 2013 διετέλεσε δικηγόρος της οργάνωσης Taksim Solidarity, η οποία ιδρύθηκε κατά τις διαδηλώσεις για να μην μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο το πάρκο Gezi στηνπλατεία ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, διαδηλώσεις οι οποίες εξελίχθηκαν σε κοινωνική εξέγερση. Το 2022 καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκιση για τον ρόλο του στην υπόθεση αυτή. Στις βουλευτικές εκλογές του 2023 εξελέγη βουλευτής της επαρχίας Χατάι (Αλεξανδρέττα) με το Εργατικό Κόμμα της Τουρκίας.

Deja vu για την τουρκική Βουλή

Δεν έχει περάσει μήνας πάντως, που η τουρκική βουλή είχε μετατραπεί και πάλι σε... ρινγκ. Στο επίκεντρο είχε βρεθεί ο πρώην υπουργός Μεταφορών και μέλος του AKP Adil Karaismailoğlu ο οποίος πρώτα χαστούκισε και μετά γρονθοκόπησε τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM Ali Bozan, όταν του είπε "είσαι κλέφτης".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.