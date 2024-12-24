Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιράν: Νόμιμη η επίθεση του Οκτωβρίου στο Ισραήλ μετά την «ομολογία» για τη δολοφονία του Χανίγια

Η επιστολή που απέστειλε το ιράν στον ΟΗΕ αναφέρει ότι η «θρασεία και ξεδιάντροπη ομολογία του Ισραήλ επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της αμυντικής απάντησης του Ιράν την 1η Οκτωβρίου 2024»

Ιράν

Μετά την επιβεβαίωση του Ισραήλ ότι βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Iσμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τον Ιούλιο, το Ιράν απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην οποία αναφέρει ότι ήταν νόμιμη η επίθεσή του με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο. 

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς «αναγνώρισε δημόσια και ξεδιάντροπα ότι το ισραηλινό καθεστώς ήταν υπεύθυνο για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια ενώ επισκεπτόταν την Τεχεράνη», γράφει ο Ιρανός απεσταλμένος στον ΟΗΕ, Amir Saeid Iravani, στον Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιστολή αναφέρει ότι η «θρασεία και ξεδιάντροπη ομολογία του Ισραήλ επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της αμυντικής απάντησης του Ιράν την 1η Οκτωβρίου 2024».

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ, στέλνοντας εκατομμύρια πολίτες σε καταφύγια σε ολόκληρη τη χώρα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ισραήλ Ισμαήλ Χανίγια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark