Ιράν: Νόμιμη η επίθεση του Οκτωβρίου στο Ισραήλ μετά την «ομολογία» για τη δολοφονία του Χανίγια

Μετά την επιβεβαίωση του Ισραήλ ότι βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Iσμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τον Ιούλιο, το Ιράν απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην οποία αναφέρει ότι ήταν νόμιμη η επίθεσή του με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς «αναγνώρισε δημόσια και ξεδιάντροπα ότι το ισραηλινό καθεστώς ήταν υπεύθυνο για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια ενώ επισκεπτόταν την Τεχεράνη», γράφει ο Ιρανός απεσταλμένος στον ΟΗΕ, Amir Saeid Iravani, στον Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιστολή αναφέρει ότι η «θρασεία και ξεδιάντροπη ομολογία του Ισραήλ επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της αμυντικής απάντησης του Ιράν την 1η Οκτωβρίου 2024».

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ, στέλνοντας εκατομμύρια πολίτες σε καταφύγια σε ολόκληρη τη χώρα.

In a shameless admission, the regime’s Minister of Warmongering confessed to the assassination of Ismail Haniyeh, the political leader and former Prime Minister of Palestine, during his visit to Tehran. This brazen act underscores Israel’s role in terrorism, legitimizes Iran’s… pic.twitter.com/hBgPpYoMi7 — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) December 24, 2024

Πηγή: skai.gr

