Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Delta Airlines, όταν δύο περιστέρια αποφάσισαν να... επιβιβαστούν στο αεροσκάφος, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου κατά την επιβίβαση στην πτήση 2348 της Delta από τη Μινεάπολη με προορισμό το Ουισκόνσιν. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε ο επιβάτης Τομ Κο, το πρώτο περιστέρι πετάει μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, ενώ οι επιβάτες προσπαθούν με αυτοσχέδια μέσα – ακόμα και με μπουφάν – να το ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις μπήκε στο αεροπλάνο άκουσε έναν συνεπιβάτη να ενημερώνει αεροσυνοδό πως υπάρχει περιστέρι μέσα στο αεροσκάφος. Λίγο αργότερα, ο πιλότος πήρε το μικρόφωνο και επιβεβαίωσε την παρουσία του απρόσκλητου "επισκέπτη", τονίζοντας ότι δεν έχει προηγούμενη εμπειρία με τέτοιες καταστάσεις.

Το πρώτο περιστέρι απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος χάρη στην επέμβαση υπαλλήλων εδάφους, ενώ σύμφωνα με τον Κο, μάλιστα, κάποιοι επιβάτες το χειροκρότησαν, ενώ ένα κοριτσάκι ρώτησε αν μπορεί να το χαϊδέψει.

Ωστόσο, το απρόοπτο δεν είχε τελειώσει εκεί. Καθώς το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί, ένα δεύτερο περιστέρι εμφανίστηκε ξανά μέσα στην καμπίνα. Το πουλί αιχμαλωτίστηκε τελικά και το αεροσκάφος επέστρεψε στην πύλη για δεύτερη φορά.

«Όταν ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου πως επιστρέφει λόγω περιστεριού, ο ελεγκτής είπε πως ήταν η πρώτη φορά που του συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ο πιλότος του απάντησε πως για εκείνον ήταν η δεύτερη μέσα σε μισή ώρα», σχολίασε με χιούμορ ο Κο.

Το δεύτερο περιστέρι επίσης απομακρύνθηκε σώο από υπαλλήλους εδάφους.

«Πιθανόν τα περιστέρια κουράστηκαν να πετούν και ήθελαν σνακ – δεν ήξεραν ότι η συγκεκριμένη πτήση είναι πολύ σύντομη για να προσφέρει υπηρεσία γεύματος», έγραψε με σαρκαστική διάθεση ο επιβάτης σε ανάρτησή του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Delta, στην πτήση επέβαιναν 119 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος. Η αναχώρηση καθυστέρησε συνολικά κατά 56 λεπτά λόγω του περιστατικού.

«Εκτιμούμε την ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματός μας και των επιβατών για την ασφαλή απομάκρυνση των πτηνών από το αεροσκάφος και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το επεισόδιο σημειώνεται λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά από ένα άλλο συμβάν σε πτήση της United Airlines, όταν ένα κουνέλι φέρεται να απορροφήθηκε από τον κινητήρα του αεροσκάφους, προκαλώντας φωτιά.

Το Boeing 737 που είχε απογειωθεί από το Ντένβερ με προορισμό τον Καναδά, αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση, καθώς λίγο μετά την απογείωση σημειώθηκε έκρηξη στον κινητήρα και τεράστια πύρινη σφαίρα έγινε ορατή από τα παράθυρα.

Ένας επιβάτης περιέγραψε πως ακούστηκε δυνατός θόρυβος και ένιωσαν έντονη δόνηση, ενώ επικρατούσε πανικός στην καμπίνα. Ευτυχώς, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

