Δύο νεκροί σε επίθεση από Παλαιστίνιο στο βόρειο Ισραήλ

Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι και ;oxhma από Παλαιστίνιο στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές την Παρασκευή σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 68 ετών, χτυπήθηκε από όχημα και πέθανε. Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε ότι μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 20 ετών, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου. Άλλα δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν Παλαιστίνιος κάτοικος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.