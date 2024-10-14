Δύο ισραηλινά τανκς πέρασαν στη Συρία τη Δευτέρα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα συριακά δημοσιεύματα.
Σύμφωνα με τις αναφορές, τα τανκς τοποθετήθηκαν κοντά στη συνοριακή πόλη Kwdana/Kodna, νότια της Quneitra, ένα σημείο στο οποίο έχουν σημειωθεί πολλές χερσαίες μάχες με άρματα μάχης, με την πιο διάσημη να είναι ο πόλεμος του Yom Kippur το 1973.
