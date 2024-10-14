Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινά άρματα μάχης περνούν στη Συρία

Σύμφωνα με τις αναφορές, δύο άρματα μάχης του Ισραήλ τοποθετήθηκαν κοντά στη συνοριακή πόλη Kwdana/Kodna, νότια της Quneitra στη Συρία

ισραηλινά τανκς

Δύο ισραηλινά τανκς πέρασαν στη Συρία τη Δευτέρα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα συριακά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα τανκς τοποθετήθηκαν κοντά στη συνοριακή πόλη Kwdana/Kodna, νότια της Quneitra, ένα σημείο στο οποίο έχουν σημειωθεί πολλές χερσαίες μάχες με άρματα μάχης, με την πιο διάσημη να είναι ο πόλεμος του Yom Kippur το 1973.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Συρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark