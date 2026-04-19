Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από επίθεση αρκούδας στην Αλάσκα

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από επίθεση καφέ αρκούδας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στην Αλάσκα, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Η Anchorage Daily News μετέδωσε ότι οι στρατιώτες ανήκαν στην 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και ότι η άσκηση ήταν μια «εκπαίδευση προσανατολισμού εδάφους» κοντά στη βάση Joint Base Elmendorf-Richardson.

Αξιωματούχοι της πολιτείας για την άγρια ζωή δήλωσαν ότι η επίθεση της αρκούδας φαίνεται να ήταν αμυντική, από ζώο που είχε πρόσφατα βγει από τη χειμερία νάρκη.

Προσωπικό του Τμήματος Αλιείας και Θήρας της Αλάσκας συνέλεξε στοιχεία από το σημείο, προκειμένου να μάθει περισσότερα για την αρκούδα, όπως το είδος και το φύλο της, σημειώνει η Jerusalem Post.

«Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές της βάσης και τους τοπικούς αξιωματούχους άγριας ζωής για να συγκεντρώσουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλου του προσωπικού στην περιοχή», ανέφερε η 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το ABC News.

Σοβαρά τραυματισμένοι οι στρατιώτες, παρουσιάζουν βελτίωση

Το ABC News, επικαλούμενο εκπρόσωπο της 11ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, τον αντισυνταγματάρχη Jo Nederhoed, ανέφερε ότι οι δύο στρατιώτες είχαν τραυματιστεί σοβαρά, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στο Άνκορατζ και μέχρι το πρωί του Σαββάτου παρουσίαζαν βελτίωση.

«Ελπίζουμε και οι δύο να έχουν πλήρη και ταχεία ανάρρωση και οι σκέψεις μας είναι μαζί τους αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε η περιφερειακή επόπτρια του Τμήματος Αλιείας και Θήρας, Cyndi Wardlow, σύμφωνα με την Anchorage Daily News. «Σε αυτή την περίπτωση, το ότι είχαν μαζί τους σπρέι για αρκούδες μπορεί να τους έσωσε τη ζωή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο στρατιώτες είχαν και χρησιμοποίησαν ειδικό σπρέι για αρκούδες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

