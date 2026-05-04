Δύο αιματηρές επιθέσεις στο Μπρίξτον - Ερευνάται σύνδεση μεταξύ πυροβολισμών και μαχαιρώματος

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Επί ποδός βρίσκεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προσπαθώντας να διαπιστώσει εάν οι πυροβολισμοί από διερχόμενο όχημα στο Μπρίξτον, που άφησαν έναν άνδρα να παλεύει για τη ζωή του, συνδέονται με μια επίθεση με μαχαίρι σε κοντινή απόσταση την ίδια νύχτα.

Το περιστατικό των πυροβολισμών σημειώθηκε γύρω στη 1:14 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα), αφήνοντας πίσω του τέσσερις τραυματίες.

Συγκεκριμένα, ένας 25χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τρία ακόμη άτομα, ηλικίας 21, 47 και 70 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά την πρώτη επίθεση, γύρω στις 2:17 π.μ., εντοπίστηκε ένας 33χρονος άνδρας με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο των πυροβολισμών.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις για κανένα από τα δύο περιστατικά.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται, ενώ απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

