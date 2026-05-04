Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τις τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας καθώς και την ανάγκη περαιτέρω ευρωπαϊκής υποστήριξης συζήτησαν μεταξύ άλλων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Γερεβάν, ενόψει της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ απέτισε φόρο τιμής στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον ουκρανικό λαό «για το αξιοσημείωτο θάρρος και τη δύναμή τους απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη δυναμική της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης με τον Ζελένσκι να αναφέρεται στις εξελίξεις από την πρώτη γραμμή.

Και οι δύο συμφώνησαν για τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας με τους Ευρωπαίους εταίρους για την υπεράσπιση της Ουκρανίας «για όσο χρειαστεί», ενώ επανέλαβαν την ανάγκη προετοιμασίας και προστασίας των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, συζήτησαν τις προσπάθειες της Ουκρανίας για την εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης και υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης και της επιτάχυνσης των κυρώσεων για να αναγκαστεί η Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Πηγή: skai.gr

