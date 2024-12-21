Μπάιντεν: Βρίσκομαι σε στενή επαφή με Γερμανούς αξιωματούχους μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι η ομάδα του βρίσκεται σε «στενή επαφή» με Γερμανούς αξιωματούχους μετά την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη Μαγδεμβούργο που άφησε πίσω του πέντε νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τα θερμά μας συλλυπητήρια στον λαό της Γερμανίας που θρηνεί για την τρομερή επίθεση σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά χθες στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Καμία κοινότητα - και καμία οικογένεια - δεν πρέπει να υπομείνει ένα τόσο απεχθές και σκοτεινό γεγονός, ειδικά λίγες μέρες πριν από μια γιορτή χαράς και ειρήνης. Ενώ αυτή η κατάσταση παραμένει υπό διερεύνηση, μην κάνετε λάθος: οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στέκονται πάντα με τους συμμάχους μας ενάντια στη βίαιη τρομοκρατία.

Τις επόμενες ημέρες, θα κρατήσουμε όλους εκείνους που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν —και τις αγαπημένες τους οικογένειες— κοντά στις καρδιές μας».

Υπενθυμίζεται ότι την υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου όπου χθες σημειώθηκε η φονική επίθεση επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. Τον Σολτς συνόδευσε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ. Μαζί με τον ηγέτη της πολιτείας της Σαξονίας Άνχαλτ, Ράινερ Χάσελοφ, όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα, περπάτησαν σιωπηλοί στη χριστουγεννιάτικη αγορά κατά μήκος του δρόμου όπου ο δράστης όργωνε το αυτοκίνητό του μέσα στα πλήθη το βράδυ της Παρασκευής.

«Τι τρομερή πράξη είναι να τραυματίζεις και να σκοτώνεις τόσους πολλούς ανθρώπους με τέτοια βαρβαρότητα. Σχεδόν 40 άνθρωποι είναι τόσο σοβαρά τραυματισμένοι που πρέπει να ανησυχούμε πολύ για αυτούς», είπε ο Όλαφ Σολτς και κάλεσε τον λαό να σταθεί ενωμένος ενάντια στο μίσος.

