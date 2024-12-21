Αλβανία: Απαγορεύεται το Tik Tok για ένα χρόνο έπειτα από δολοφονία εφήβου

Η Αλβανία ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση ενός χρόνου του TikTok, της δημοφιλούς εφαρμογής με σύντομα βίντεο, έπειτα από τη δολοφονία ενός εφήβου τον περασμένο μήνα που ήγειρε φόβους για την επιρροή που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά.

Η απαγόρευση, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο να γίνουν ασφαλέστερα τα σχολεία, θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου χρόνου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έπειτα από συνάντηση που είχε με ομάδες γονέων και με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη τη χώρα.

«Για ένα χρόνο θα το κλείσουμε εντελώς για όλους τους χρήστες. Δεν θα υπάρχει TikTok στην Αλβανία», είπε ο Ράμα.

Το TikTok δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα σχολιασμού πέραν του τυπικού ωραρίου εργασίας.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους οι Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο, έχουν επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά.

Ένας από τους αυστηρότερους περιορισμούς με στόχο τους τεχνολογικούς γίγαντες θα επιβληθεί από την Αυστραλία όπου τον Νοέμβριο εγκρίθηκε η πλήρης απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Ο Ράμα έχει κατηγορήσει τα social media, και ειδικά το TikTok, ότι πυροδοτεί τη βία ανάμεσα στους νέους εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.

Η απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνησή του έρχεται έπειτα από τη δολοφονία με μαχαίρι ενός 14χρονου τον Νοέμβριο από έναν συμμαθητή του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από αντιδικία που είχαν τα δύο αγόρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο TikTok μάλιστα αναρτήθηκαν βίντεο με ανήλικους που υποστήριζαν τη δολοφονία.

«Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι τα παιδιά μας, το πρόβλημα σήμερα είμαστε εμείς, το πρόβλημα σήμερα είναι η κοινωνία μας, το πρόβλημα σήμερα είναι το TikTok και όλα τα άλλα (social media) που κρατούν ομήρους τα παιδιά μας», σχολίασε ο Ράμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

