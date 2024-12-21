Ένα κατάμεστο λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Βραζιλία νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 32 άνθρωποι, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Περί τους 32 με 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αλλά «ακόμη δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατάστασης των πτωμάτων που έχουν απανθρακωθεί και δεν είναι αναγνωρίσιμα», δήλωσε τηλεφωνικώς στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής προσθέτοντας ότι ένας "οριστικός" απολογισμός των θυμάτων θα ανακοινωθεί μετά την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, θα χρειαστεί η διενέργεια έρευνας και για τα αίτια του δυστυχήματος καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες.

🔵🇧🇷| News: Teófilo Otoni - MG



Ônibus transportando mais de 40 passageiros incendeia-se após colisão e causa o bloqueio da BR-116.



Um grave acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 21 de dezembro de 2024, na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. 



A colisão envolveu… pic.twitter.com/k21fQazUQp — Roteiro Zero (@roteirozero) December 21, 2024

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε αρχικά ότι το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 45 επιβάτες έπαθε λάστιχο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να πέσει πάνω σε ένα φορτηγό που μετέφερε πλακάκια το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση στις 4.00 π.μ. τοπική ώρα, σε έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Τεοφίλο Οτόνι στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Επίσης, η υπηρεσία δήλωσε πως διέσωσε 13 επιβάτες από το κατεστραμμένο λεωφορείο. Τρεις επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο που ενεπλάκη επίσης στη σύγκρουση και εγκλωβίστηκε κάτω από το φορτηγό επέζησαν.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο οδηγός του λεωφορείου και τουλάχιστον ένα παιδί.

Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες είπαν αργότερα ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική από το φορτηγό έπεσε στο δρόμο ένα μεγάλο κομμάτι γρανίτη το οποίο προκάλεσε τη σύγκρουση με το λεωφορείο.

«Μόνο η έρευνα θα επιβεβαιώσει την αληθινή εκδοχή», σημείωσε η πυροσβεστική.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από το Σάο Πάολο και κατευθυνόταν προς την πολιτεία Μπαΐα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.