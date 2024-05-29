DW- Κύπρος: Ευρωεκλογές με Ακροδεξιά και ΥouΤuber

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πολυεκλογές της 9ης Ιουνίου στην Κύπρο, καθώς 706.534 ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα διαδικασία, καθώς συνολικά 7.281 υποψήφιοι διεκδικούν την εκλογή τους, ενώ οι Κύπριοι ψηφοφόροι αναμένεται να λάβουν στα χέρια τους αριθμό-ρεκόρ ψηφοδελτίων, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει τα εννέα. Η υπηρεσία Εκλογών υπολογίζει ότι κάθε ψηφοφόρος θα χρειάζεται περίπου πέντε με έξι λεπτά στο παραβάν προκειμένου να «σταυρώσει» τους εκλεκτούς του για εκλογή στο Ευρωκοινοβούλιο, σε δημοτικά συμβούλια, περιφέρειες αλλά και σχολικές εφορείες (σώματα οικονομικής διοίκησης των σχολικών μονάδων).



Η μάχη της πρωτιάς

Η εκλογική διαδικασία της 9ης Ιουνίου κρύβει πολλές προκλήσεις για το κομματικό σκηνικό της Κύπρου. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δείχνουν αμφίρροπη μάχη για την πρώτη θέση με οριακό έστω νικητή το κόμμα της Δεξιάς, τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Για τον ΔΗΣΥ η πρωτιά αφενός κλειδώνει τις δύο έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την άλλη θα φέρει νηνεμία μετά τις φουρτούνες, τις οποίες διέρχεται το κόμμα από τις προεδρικές εκλογές του 2023 και το ρήγμα που προκάλεσε η υποψηφιότητα και η μετέπειτα εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας.Στην αντίπερα όχθη το κόμμα της αριστεράς ΑΚΕΛ έχει στην πλάτη του μια επιτυχημένη προεκλογική για τις προεδρικές του 2023 με τη στήριξη που παρείχε στον Ανδρέα Μαυρογιάννη, η οποία κατάφερε να προσελκύσει αυτόν που στο ΑΚΕΛ αποκαλούν κόσμο των «Νέων δυνάμεων». Το στοίχημα για το κόμμα της Αριστεράς είναι η κεφαλαιοποίηση της στήριξης που έλαβε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στις προεδρικές προκειμένου να βρεθεί ξανά πρώτο κόμμα, κάτι που έχει να συμβεί από τις βουλευτικές του 2006.Αν και η παρουσία του ΑΚΕΛ στην πρώτη θέση θα σηματοδοτούσε σημαντική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου, ακόμη σημαντικότερη θα είναι η αλλαγή του λεγόμενου ρυθμιστή, δηλαδή του κόμματος που καταλαμβάνει την 3η θέση. Το κεντροδεξιό ΔΗΚΟ ουδέποτε είχε απολέσει αυτόν τον ρόλο και είχε καθιερωθεί όλα αυτά τα χρόνια ως η 3η δύναμη, κάτι που τώρα φαίνεται να αλλάζει. Η Κύπρος δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από το πανευρωπαϊκό πλέον ρεύμα στροφής στην Ακροδεξιά με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ), το άλλοτε παράρτημα της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο, να παρουσιάζεται δημοσκοπικά ως το κόμμα που θα καταλάβει την 3η θέση και θα εκλέξει για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωβουλευτή, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, εκεί που ανήκει και το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας», καθώς και άλλα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.Λίγο το μεταναστευτικό, λίγο η γενικότερη αποστροφή προς τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά και λίγο η αλλαγή του προφίλ του ΕΛΑΜ, αναμένεται να οδηγήσει το κόμμα της Ακροδεξιάς σε διψήφια ποσοστά. Η Ακροδεξιά έχει κανονικοποιηθεί πλέον στην Κύπρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κανονικοποίησης το γεγονός ότι ο τέως κυβερνητικός εκπρόσωπος και μέχρι πριν μερικούς μήνες αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Μάριος Πελεκάνος πλέον φιγουράρει στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ, ενώ θέση στην Ευρωβουλή με το ΕΛΑΜ διεκδικεί και ο τέως χρηματοοικονομικός επίτροπος της Κύπρου Παύλος Ιωάννου.Τη μία από τις έξι θέσεις της Κύπρου στην Ευρωβουλή διεκδικεί με αξιώσεις ένας ΥouΤuber. Από το κανάλι του στην πλατφόρμα ο γνωστός στη νεολαία Φειδίας Παναγιώτου, ινφλουένσερ με εκατομμύρια ακόλουθους, έτρεξε κυριολεκτικά από άκρη σε άκρη όλη την Κύπρο για να πείσει νέους να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Ο Φειδίας παρουσιάστηκε με ένα απόλυτα εκλαϊκευμένο προφίλ, προσπαθώντας να πείσει ότι πρόκειται για το νέο στην πολιτική, διατυπώνοντας θέσεις χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό βάθος και μιλώντας στην κυπριακή διάλεκτο, προκειμένου να πείσει ότι είναι κοντά στους πολίτες. Τουλάχιστον δημοσκοπικά η προσπάθειά του φαίνεται να πιάνει τόπο και πλέον είναι πολύ πιθανό να τερματίσει 5ος, προσπερνώντας παραδοσιακά κόμματα του Κέντρου όπως η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι. Μάλιστα, αναλόγως και των ποσοστών των υπολοίπων, ίσως να έχει μια μικρή πιθανότητα να κάνει την τεράστια έκπληξη και να καταλάβει μία από τις έξι θέσεις στην Ευρωβουλή. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το νεοσύστατο κόμμα Volt, το οποίο όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης ήρθε και στην Κύπρο, κατέβασε πλήρη συνδυασμό και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αρκετά ψηλά για ένα κόμμα που δεν έχει συμπληρώσει ούτε έναν χρόνο ζωής.Ιδιαίτερης σημασίας -αν όχι κρίσιμη- είναι και η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στις εκλογές. Τρεις Τουρκοκύπριοι διεκδικούν μία θέση στη νέα Ευρωβουλή: Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ με το ΑΚΕΛ, έχοντας ως παρακαταθήκη την προηγούμενη πενταετία, ο αντιομοσπονδιακός Οζ Καραχάν με τους Οικολόγους και ο Χουλουσί Κιλίμ με το Volt. Δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές έχουν συνολικά 103.269 Τουρκοκύπριοι, αριθμός ικανός για να αλλάξει σημαντικά τα εκλογικά ποσοστά, όπως εξάλλου έγινε και το 2019. Μάλιστα η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων δεν αποκλείεται να κρίνει και τη μάχη της πρώτης θέσης, δεδομένου ότι το 2019 έδωσε στο ΑΚΕΛ ένα πρόσθετο ποσοστό κοντά στο 1,5% και στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, που έλαβε τις 4.076 από τις 5.804 ψήφους, μία θέση στο Ευρωκοινοβούλιο, αφήνοντας τότε εκτός Ευρωβουλής το στέλεχος του ΑΚΕΛ και πρώην υπουργό Νεοκλή Συλικιώτη.

