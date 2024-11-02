DW: Κ. Μπέιντενοκ - Η «νέα Θάτσερ», ηγέτιδα των Τόρις

Η 44χρονη βουλευτής, με καταγωγή από την Νιγηρία, είναι η τέταρτη γυναίκα που αναλαμβάνει την ηγεσία των Συντηρητικών μετά τη Θάτσερ, Τερέζα Μέι καιΛιζ Τρας. Τα βρετανικά μέσα επικεντρώνονται στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.



Χρειάστηκαν περίπου τέσσερις μήνες για τα 131.680 καταγεγραμμένα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος για να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης τους. Σε αυτή την κούρσα διαδοχής, έξι υποψήφιοι θέλησαν να αναλάβουν αυτό το «δύσκολο» έργο: Ρόμπερτ Τζένρικ, Κέιμι Μπέιντενοκ, Τζέιμς Κλέβερλι, Πρίτι Πατέλ, Μελ Στράιντ και Τομ Τούνγκενχατ.



Οι δύο πρώτοι αναδείχθηκαν οι πιο ανθεκτικοί, φτάνοντας μέχρι το τέλος και πείθοντας τελικά το 72,8% των μελών να προσέλθουν στις κάλπες. Η νίκη ήταν όμως ξεκάθαρη, όπως ανακοινώθηκε σήμερα στις 11:00 τοπική ώρα δια στόματος του προέδρου της επιτροπής 1922 Committee, Μπομπ Μπλάκμαν: 53.806 ψήφους υπέρ της Μπέιντενοκ έναντι 41.388 υπέρ του Τζένρικ.



Οι φωνές εντός της αίθουσας - της οποίας ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα - ήταν χαρακτηριστικές, καθώς το τελευταίο διάστημα η Μπέιντενοκ γινόταν ολοένα περισσότερο η πιο επιθυμητή για την ηγεσία μεταξύ μελών και βουλευτών του κόμματος.



«Είναι η πιο μεγάλη τιμή για εμένα να εκλεγώ ως ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος, ενός κόμματος που μου έχει δώσει τόσα πολλά» ήταν κάποια από τα πρώτα λόγια της Μπέιντενοκ μετά τη νίκη της.

Δεν έχουν πειστεί οι ψηφοφόροι

Όσο χαρούμενη όμως και να είναι για αυτή την νίκη, βρετανικά μέσα και πολιτικοί αναλυτές εστιάζουν στο δύσκολο έργο που πρέπει να αναλάβει. Κάνουν λόγο μάλιστα για «διπλό καθήκον», όπως γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Telegraph. Πρώτον, όπως τονίζεται, βασικός στόχος πρέπει να είναι η συσπείρωση του κόμματος. Μέσα σε ένα διάστημα 14 ετών συντηρητικής διακυβέρνησης, το κόμμα έχει αλλάξει έξι ηγέτες, αποδεικνύοντας την εσωτερική διαμάχη που επικρατεί. Ένα ακόμα παράδειγμα, αυτής της ανισορροπίας, είναι οι μόλις 121 Συντηρητικοί βουλευτές που απέμειναν στη νέα σύσταση της Βουλής των Κοινοτήτων, χάνοντας περισσότερους από 250 στις εθνικές εκλογές της 4ης Ιουλίου.



Δεύτερον, βασικό καθήκον για την Μπέιντενοκ αναδεικνύεται η αναγέννηση της ελπίδας για πιθανή πορεία νίκης στις επόμενες εκλογές. Βέβαια αυτό αδιαμφισβήτητα οδηγεί και σε ένα τρίτο «καθήκον»: να κερδίσει τους ψηφοφόρους, να τους πείσει ότι είναι ικανή να αλλάξει το Ηνωμένο Βασίλειο.



Μέχρι στιγμής το κοινό δεν φαίνεται να έχει πειστεί. Δημοσκόπηση του YouGov, η οποία δημοσιεύθηκε χθες, δείχνει ότι το 51% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι το κόμμα «δεν έχει αυτή τη στιγμή επαφή με τη βρετανική πραγματικότητα», ενώ μόλις ένας στους έξι ψηφοφόρους θεωρούσε ικανούς για την ηγεσία είτε την Μπέιντενοκ είτε τον Τζένρικ.

Το προφίλ της 44χρονης από τη Νιγηρία

Η Μπέιντενοκ είναι γεννημένη στο Λονδίνο αλλά μεγαλωμένη στην Νιγηρία, με το πλήρες όνομά της να είναι Ολουκέμι Ολουφούντο Αντεγκόκε. Το επώνυμο, το οποίο έχει τώρα, είναι από τον σύζυγό της, Χάμις Μπέιντενοκ με τον οποίο έχουν τρία παιδιά. 16 χρονών γύρισε πίσω στα βρετανικά εδάφη, ενώ έχει Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών από το πανεπιστήμιο του Σάσεξ. Η βουλευτική της καριέρα ξεκίνησε το 2017, ενώ κατείχε υπουργικές θέσεις και στις τρεις τελευταίες κυβερνήσεις του Συντηρητικού Κόμματος.



Στη νικητήρια ομιλία της σήμερα τόνισε ότι το κόμμα «πρέπει να είναι ειλικρινές για τα λάθη που έχει κάνει». Πολλοί κατηγορούν την Μπέιντενοκ για λάθη τα οποία έχει κάνει και η ίδια. Κάποιες από τις δηλώσεις της και τις γενικότερες πεποιθήσεις της, έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων το τελευταίο διάστημα και θεωρούνται αρκετά αμφιλεγόμενες.



Για παράδειγμα είχε χαρακτηρίσει «υπερβολικό» το επίδομα μητρότητας, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι πρέπει «να έχουν το αίσθημα της ατομικής ευθύνης». Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα που λαμβάνει μια γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο αφότου γεννήσει είναι το 90% του μισθού της για τις πρώτες έξι εβδομάδες και μετά 184,03 λίρες για τις υπόλοιπες 33 εβδομάδες, με τα ποσά αυτά να κατατάσσουν την Βρετανία στο τέλος της σχετικής λίστας του ΟΟΣΑ.

Αμφιλεγόμενες δηλώσεις

Παράλληλα είχε δηλώσει στο BBC ότι «δεν είναι όλοι οι πολιτισμοί το ίδιο αποδεκτοί», δίνοντας ως παράδειγμα ανθρώπους που έρχονται από κοινωνίες που «πιστεύουν σε γάμους παιδιών» ή όπου «οι γυναίκες δεν έχουν ίσα δικαιώματα». Μάλιστα επέμεινε στην άποψή της λέγοντας ότι «αριθμός των μεταναστών που πρόσφατα προσέγγισαν τις βρετανικές ακτές μισούν το Ισραήλ. Αυτό το αίσθημα δεν έχει καμία θέση στην χώρα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.



Λίγο πριν από την ανακοίνωση του νικητή πάντως, η κυβέρνηση των Εργατικών, δήλωσε ότι «οι Συντηρητικοί δεν έμαθαν τίποτα», σχολιάζοντας ότι και οι δυο υποψήφιοι έλαβαν μέρος στα 14 χρόνια του χάους της κυβέρνησης των Συντηρητικών. Λίγο μετά, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε πάντως ότι «είναι μια περήφανη στιγμή για την χώρα μας, η πρώτη μαύρη ηγέτιδα ενός κόμματος εντός του Γουέστμινστερ».

