Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Λαμπεντούζα

Είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά και πέντε γυναίκες, συνεχίζουν να αγνοούνται, μετά από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα, στα ανοικτά της Λαμπεντούζα. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, μπόρεσαν να σωθούν επτά ναυαγοί: δυο Αιγύπτιοι, δυο με καταγωγή από το Σουδάν και τρεις Σύροι. Ένα παιδί οκτώ ετών, κατάφερε να φτάσει σώο στην ακτή, με την βοήθεια του θείου του, ο οποίος το κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά του, μέχρι να φανεί, στον ορίζοντα, το ταχύπλοο με τους διασώστες.

Προορισμός η Γερμανία

Η μητέρα του μικρού, η οποία, πριν από τρεις ημέρες είχε σαλπάρει μαζί του από την Ζουάρα της Λιβύης, έχασε την ζωή της. Ήλπιζε να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη και, ειδικότερα, στην Γερμανία, όπου ζει ο άνδρας της και πατέρας του οκτάχρονου. «Το ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν σχεδόν καταφέρει να πατήσουν το πόδι τους στην στεριά, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο πόνο», δήλωσε ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα, Φιλίπο Μανίνο.



Τα επίσημα στοιχεία του 2024 δείχνουν ότι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οι αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στην Ιταλία, δια της θαλάσσιας οδού, μειώθηκαν κατά σχεδόν 60%. Συνεχίζουν, όμως, να χάνονται ζωές και το όλο αυτό φαινόμενο θέτει επείγοντα ερωτήματα προς απάντηση.

Τα κέντρα της Αλβανίας

Μετά από ένα σχεδόν ατέλειωτο «μπρα ντε φερ» με τους δικαστές, στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Ρώμης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει και πάλι την μεταφορά αιτούντων άσυλο, στα δυο κλειστά κέντρα που η Ιταλία έχει δημιουργήσει στο Γκιαντέρ και το Σενγκίν, της βόρειας Αλβανίας.



Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι δικαστικοί θα επικυρώσουν την παραμονή μεταναστών και προσφύγων, στα δυο συγκεκριμένα κέντρα. Ως γνωστόν, κύρια σημασία έχει ο καθορισμός των ασφαλών ή μη ασφαλών χωρών, από τις οποίες προέρχονται οι αιτούντες άσυλο. Η κυβέρνηση Μελόνι θεωρεί ότι είναι δικό της δικαίωμα, να αποφασίζει ποιά κράτη είναι ασφαλή.Οι δικαστές, όμως, θέλουν να μπορούν να κρίνουν αν ο κάθε μετανάστης, στην χώρα καταγωγής του αντιμετωπίζει κινδύνους και κατατρεγμούς. Μια υπόθεση σίγουρα περίπλοκη, αλλά από την οποία εξαρτάται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Η οριστική απάντηση θα δοθεί, πιθανότατα την Άνοιξη, με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

