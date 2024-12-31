Φιντάν: Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας να επιστρέψουν στην «προ Σαρκοζί» εποχή

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ζήτησε να επιστρέψουν οι σχέσεις της χώρας του με την ΕΕ στο πνεύμα συνεργασίας που υπήρχε πριν από τη θητεία του Γάλλου τέως προέδρου Νικολά Σαρκοζί.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι η Τουρκία και η Ευρώπη γενικά, και η Τουρκία και η Γαλλία ειδικότερα, πρέπει να επιστρέψουν στην προ Σαρκοζί γραμμή», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας ότι μέχρι την εποχή Σαρκοζί, οι πολιτικοί ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, δύο μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, έβλεπαν την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα στρατηγικό βήμα.

Με τον Σαρκοζί, σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, η ένταξη της Τουρκίας εξελίχθηκε σε αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής και η Τουρκία άρχισε να αντιμετωπίζεται ως μέρος της συζήτησης για την πολιτική ταυτότητας. Ο Νικολά Σαρκοζί διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επισήμανε ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης: Η πρώτη από αυτές τις προσεγγίσεις είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό της κέντρο βάρους στην περιοχή της, συμπεριλαμβάνοντας την Τουρκία και υιοθετώντας μια γεωστρατηγική αντίληψη που θα την κάνειπιο ανθεκτική απέναντι στο διεθνές χάος και τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Η δεύτερη προσέγγιση, είπε ο Χακάν Φιντάν, είναι να παραμείνει η Ευρώπη «υπερβολικά εξαρτημένη από τρίτους παράγοντες» όσον αφορά τη δική της ασφάλεια.

«Εάν η Τουρκία είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 ή το 2008... Τότε που ήταν χρυσές εποχές. Διότι όταν δόθηκε στην Τουρκία αυτός ο σαφής οδικός χάρτης, οι μεταρρυθμίσεις για την ΕΕ βρίσκονταν σε εξέλιξη και κανένας διεθνής παράγοντας δεν απειλούσε την Τουρκία. Επειδή ήξεραν πόσο καλά αντιμετωπίζεται η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ήταν σε εξέλιξη μία διαδικασία με αξιοκρατικά κριτήρια. Στη συνέχεια όμως η ένταξη της Τουρκίας έγινε μέρος της συζήτησης για την πολιτική ταυτότητας στην εσωτερική πολιτική της Ευρώπης» είπε ο Χακάν Φιντάν και ζήτησε να αλλάξει αυτή η στάση.

«Πρέπει να επιστρέψουμε στην "προ Σαρκοζί" γραμμή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανοίξει ένας αξιοκρατικός δρόμος για την ένταξη. Η Τουρκία θα πρέπει να ενωθεί με την Ευρώπη για να δημιουργήσει μια πιο αποτελεσματική δύναμη στην περιοχή».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Τουρκία, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η εντύπωση που αποκόμισε είναι ότι η Ευρωπαία αξιωματούχος επιθυμεί της ότι θα ήθελε να έχει μια ευκαιρία για έναρξη εν΄ςο πολτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ 'Αγκυρας και Βρυξελλών και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «είναι σίγουρα πρόθυμος να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

