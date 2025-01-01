Προειδοποιητικό μήνυμα στις επαγγελματικές λίγκες των ΗΠΑ έστειλε το FBI, μετά και την πρόσφατη διάρρηξη στο σπίτι του Λούκα Ντόντσιτς, αθλητή του Ντάλας Μάβερικς στο NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πρόσφατα έπεσε θύμα ληστείας, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του, όταν εκείνος βρισκόταν με τους Μάβερικς εκτός, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις επανειλλημένες εισβολές σε σπίτια αθλητών, όταν αγωνίζονται μακριά από τα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα, θύματα ληστείας έπεσαν αρκετοί παίκτες του NBA και του NFL, μεταξύ των οποίων ο Μπόμπι Πόρτις των Μιλγουόκι Μπακς (NBA), ο Πάτρικ Μαχόμς (NFL), ο Τζο Μπάροου (NFL), ο Τράβις Κέλτσε (NFL) και ο Μάικ Κόνλι (NBA).

Καθώς, όπως φαίνεται, οι αθλητές έχουν μπει στο στόχαστρο των εγκληματικών οργανώσεων, και το NBA να έχει επικοινωνήσει με τις 30 ομάδες της λίγκας, προκειμένου να αυξήσουν τα μέτρα προστασίας των αθλητών τους, όσο εκείνοι βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους.

