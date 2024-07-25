DW: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανθεί στη Γερμανία

Τόσο η Καθολική όσο και η Προτεσταντική Εκκλησία στη Γερμανία διαρκώς συρρικνώνονται τα τελευταία χρόνια. Η Καθολική Εκκλησία έχασε περισσότερους από 591.000 πιστούς το 2023 εξαιτίας αποχωρήσεων, αλλά και θανάτων. Στο τέλος του 2023 ήταν καταγεγραμμένα 20,3 εκατομμύρια μέλη. Την ίδια ώρα και μέσα σε έναν χρόνο, η Προτεσταντική Εκκλησία μειώθηκε κατά περίπου 560.000 μέλη ενώ ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 18,5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 47,5% των Γερμανών εξακολουθεί να ανήκει σε μία από τις δύο «μεγάλες Εκκλησίες». Μετά την επανένωση της Γερμανίας το 1991 το ποσοστό άγγιζε το 70%.



Στα μέσα ενημέρωσης γίνονται συχνά συζητήσεις για τον αριθμό των πιστών που φθίνει στα δύο μεγάλα δόγματα. Σπάνια όμως αναφέρεται ότι ο αριθμός των Ορθοδόξων Χριστιανών στη Γερμανία αυξάνεται σημαντικά εδώ και χρόνια.



Μικρές ομάδες Ορθοδόξων Χριστιανών ζουν στη Γερμανία εδώ και αιώνες. Λόγω της μετανάστευσης των αποκαλούμενων τότε «φιλοξενούμενων εργατών» (Gastarbeiter) από την Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία και άλλες χώρες, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1960.

H Oρθόδοξη Εκκλησία συνδιαμορφώνει την κοινωνία

Πριν από δέκα χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ορθοδόξου Επισκοπικής Διάσκεψης στη Γερμανία (OBKD), που ιδρύθηκε το 2010, ο συνολικός αριθμός των Ορθοδόξων Χριστιανών ήταν το πολύ 1,5 εκατομμύριο. Σήμερα είναι πολλοί περισσότεροι, όπως αναφέρει ο Ελληνορθόδοξος Επίσκοπος Χριστουπόλεως Εμμανουήλ μιλώντας στην Deutsche Welle. Είναι άνθρωποι με καταγωγή από διάφορες χώρες: «Υπάρχει η Διάσκεψη των Ορθοδόξων Επισκόπων στη Γερμανία και αυτό είναι ένα σημάδι ότι μιλάμε με μια φωνή, είναι ένα σημάδι ότι πιστεύουμε σε αυτήν την ενότητα, προπαγανδίζουμε αυτήν την ενότητα και θέλουμε να μεταφέρουμε αυτήν την ενότητα στον έξω κόσμο, παρά τα εσωτερικά προβλήματα που έχει και κάθε Εκκλησία. 4.000.000 Ορθόδοξοι πιστοί στη Γερμανία, 4.000.000 άνθρωποι, γυναίκες, άνδρες, παιδιά που ασπάζονται την ορθόδοξη πίστη».

Οι πρόσφυγες συνέβαλαν στην αύξηση των μελών

Ο Επίσκοπος Εμμανουήλ ενσαρκώνει μεγάλο μέρος της ανόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο ίδιος ο ιερέας κατάγεται από το Ντούισμπουργκ. «Είμαι εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς της οικογένειάς μου στη Γερμανία», λέει, και σημαντικό για εκείνον είναι η παρέμβαση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην κοινωνία:



«Ναι, με 4 εκατομμύρια Ορθόδοξους πιστούς στη Γερμανία θα πρέπει να συμμετέχουμε στον κοινωνικό διάλογο και να επισημάνουμε επίσης ότι βοηθάμε στη διαμόρφωση αυτής της κοινωνίας. Δεν πρόκειται μόνο για την εικόνα μας προς τα έξω, πρέπει να σκεφθεί κανείς ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 400 εκατομμύρια Ορθόδοξοι».



Τέλος, ένας ακόμα λόγος της αύξησης των Ορθοδόξων στη Γερμανία είναι η άφιξη των χιλιάδων προσφύγων. Εκτιμάται ότι η συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιόχειας μετρά περίπου 100.000 μέλη.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.