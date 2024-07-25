Η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εποίκων που κατηγορούνται ότι διέπραξαν «βίαιες επιθέσεις» εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τον Καναδά.

Η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ ανακοίνωσε οικονομικές κυρώσεις και απαγορεύσεις στη χώρα σε βάρος επτά ατόμων και της οργάνωσης Hilltop Youth που κατασκευάζει οικισμούς χωρίς επίσημη ισραηλινή άδεια.

«Τα άτομα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται σήμερα κυρώσεις ενεπλάκησαν σε βίαιες επιθέσεις απέναντι σε Παλαιστίνιους», είπε η Γουόνγκ. «Περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και βασανιστήρια, που έχουν προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις τον θάνατο».

Η επέκταση των εβραϊκών οικισμών αυξήθηκε ειδικά μετά την επιστροφή στην εξουσία, στα τέλη του 2022, του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το επίπεδο της βίας στη Δυτική Όχθη, που είχε ήδη αυξηθεί πριν ξεσπάσει ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου έπειτα από μια άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, αυξάνεται συνεχώς από τότε.

Τουλάχιστον 589 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους από τις 7 Οκτωβρίου στη Δυτική Όχθη, περιοχή την οποία κατέχει το Ισραήλ από το 1967.

Την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 17 Ισραηλινοί, περιλαμβανομένων στρατιωτών, σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που διαπράχθηκαν στην περιοχή αυτή από Παλαιστίνιους, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

«Οι ισραηλινοί εποικισμοί σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο και συνιστούν σημαντικό εμπόδιο στην ειρήνη», πρόσθεσε η Γουόνγκ.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ανακοίνωσε την Παρασκευή, 19 Ιουλίου, γνωμοδότηση η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η κατοχή από το Ισραήλ παλαιστινιακών εδαφών από το 1967 είναι «παράνομη» και θα πρέπει να σταματήσει «το ταχύτερο δυνατό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

