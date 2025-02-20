DW: Για τέσσερις ομήρους η απελευθέρωση ήρθε αργά

Πένθιμο κλίμα στο Ισραήλ. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς της ισραηλινής αεροπορίας. Τις επόμενες μέρες η ιατροδικαστική εξακρίβωση των συνθηκών του θανάτου τους.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Σε ιδιαίτερα φορτισμένο, πένθιμο κλίμα, η ισραηλινή κοινή γνώμη παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση την διαδικασία παράδοσης των σορών της Σίρι Μπίμπας και των δύο της παιδιών, του Αριέλ και του Κφιρ, που μαζί με τον ηλικιωμένο Οντέντ Λίφσιτς απήχθησαν από την Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η παλαιστινιακή οργάνωση επέλεξε να διοργανώσει ακόμα μία φορά δημόσια τελετή, κατά την οποία στελέχη της με καλυμμένα πρόσωπα τοποθέτησαν τα τέσσερα φέρετρα των νεκρών ομήρων.



Η σκηνή πλαισιώθηκε από γιγαντοαφίσα, στην οποία η Χαμάς καθιστούσε υπεύθυνο για τον θάνατό τους τον Νετανιάχου και τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι απεσταλμένοι του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού κλήθηκαν στη σκηνή να υπογράψουν τα έγγραφα παράδοσης-παραλαβής των φερέτρων, προτού μεταφερθούν στην νεκρή ζώνη της μεθορίου με το Ισραήλ, όπου τους ανέμενε άγημα του ισραηλινού στρατού.



Ακολούθησε μία σύντομη θρησκευτική τελετή, μακριά από τις κάμερες, κατά την οποία τα φέρετρα καλύφθηκαν με ισραηλινές σημαίες. Στη συνέχεια, και παρά τον άστατο καιρό, δεκάδες πολίτες είχαν παραταχθεί κατά μήκος της εθνικής οδού, ενώ η πομπή των αστυνομικών οχημάτων συνόδευε τα φέρετρα με προορισμό τα εργαστήρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο κεντρικό Ισραήλ.



Εν αναμονή των ιατροδικαστικών εκθέσεων



Για πρώτη φορά στα τοπικά χρονικά, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία επιτάχθηκε από τον στρατό και τα εργαστήριά της έχουν χαρακτηριστεί «κλειστή στρατιωτική περιοχή«. Εκεί πρόκειται να πιστοποιηθεί με εξέταση DNA όχι μόνο η ταυτότητα των νεκρών ομήρων, αλλά κυρίως ο χρόνος και ο τρόπος που οι τέσσερεις όμηροι έχασαν τη ζωή τους. Το αποτέλεσμα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθεί το νωρίτερο εντός 48 ωρών από σήμερα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται από κυβερνητικούς κύκλους, ο χρόνος της δημοσιοποίησης των πορισμάτων θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που βρίσκονται οι τέσσερεις σοροί και από τον βαθμό δυσκολίας να διασταυρωθούν με την βάση δεδομένων των δειγμάτων DNA, που συνελέγησαν από τις ισραηλινές ανακριτικές αρχές.



Μπήκαν στη Γάζα οι μπουλντόζες



Την ίδια στιγμή, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των τεσσάρων σορών, στο βόρειο τμήμα της Γάζας αιγυπτιακά εκσκαπτικά μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνουν ό,τι έχει απομείνει από τα βομβαρδισμένα κτήρια, κατ’ εφαρμογή των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας.



Αναμφίβολα, η σημερινή μέρα θα παραμείνει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη των Ισραηλινών. Πέραν αυτού όμως, τα συμπεράσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, που θα διαφωτίζουν με ποιον ακριβώς τρόπο έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερεις όμηροι, αναμένεται να επηρεάσουν όχι μόνο την, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, τοπική κοινή γνώμη, αλλά και τις πολιτικές αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει η κυβέρνηση Νετανιάχου ως προς την πορεία των διαπραγματεύσεων από τώρα και στο εξής, ενόψει της εφαρμογής του κρίσιμου, δεύτερου σταδίου της συμφωνίας εκεχειρίας.

