Βρετανός υπουργός Άμυνας: «Ο Τσόρτσιλ, όπως και ο Ζελένσκι, δεν διεξήγαγε εκλογές εν καιρώ πολέμου»

O Βρετανός υπουργός Άμυνας παρομοίασε σήμερα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, με αφορμή τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο ως «δικτάτορα χωρίς εκλογές».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «ένας άνθρωπος που έμεινε στη χώρα του, ηγήθηκε της χώρας του και εξακολουθεί να το κάνει», δήλωσε ο Τζον Χίλι, όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Νορβηγία.

«Εκλέχθηκε, είναι ο εκλεγμένος ηγέτης της Ουκρανίας και έκανε αυτό που έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ στη Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ανέστειλε τις εκλογές κατά τη διάρκεια του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις επιθέσεις του κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις τελευταίες ημέρες, κατηγορώντας τον ότι είναι «δικτάτορας χωρίς εκλογές» και ότι είναι αυτός που «ξεκίνησε» τον πόλεμο.

Η θητεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εξελέγη δημοκρατικά το 2019, θα έπρεπε να λήξει τον Μάιο του 2024, αλλά δεν διεξήχθησαν τότε προεδρικές εκλογές λόγω του πολέμου και του στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία, εκατομμύρια κάτοικοι της οποίας έχουν φύγει στο εξωτερικό, ενώ το 20% του εδάφους της βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο με επικεφαλής μια κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, είχε επίσης αναστείλει τις βουλευτικές εκλογές στο αποκορύφωμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εκλογές διεξήχθησαν τελικά τον Ιούλιο του 1945.

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τη ρητορική του υπέρ της Μόσχας, λέγοντας ότι οι Ρώσοι κρατούν «τα χαρτιά» σε αυτή τη σύγκρουση, καθώς έχουν «καταλάβει πολλά εδάφη».

Το Κρεμλίνο χωρίς να κρύβει την ικανοποίηση του ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε με την Ουάσινγκτον να επαναλάβει τον διάλογο «σε όλες τις παραμέτρους», λέγοντας ότι «συμφωνεί πλήρως» με την αμερικανική θέση για την Ουκρανία.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Νορβηγία, ρωτήθηκε μετά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ αν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν κατά νου τα συμφέροντα της ασφάλειας της Ευρώπης.

Ο Χίλι είπε: «Τα καλύτερα συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης και τα καλύτερα συμφέροντα ασφαλείας της Αμερικής ικανοποιούνται από τον τερματισμό αυτού του πολέμου στην Ουκρανία και από ένα ισχυρό, ενωμένο ΝΑΤΟ.

Αυτό είναι ένα επιχείρημα που έχουμε και έχουμε συζητήσει με τους Αμερικανούς και θα συνεχίσουμε να το προβάλουμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.