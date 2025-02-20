Βρετανία και Γαλλία εξετάζουν έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης περίπου 1GW

Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Βρετανίας, Ofgem, και η αντίστοιχη αρχή της Γαλλίας, CRE, συμφώνησαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο της περαιτέρω ηλεκτρικής διασύνδεση των δύο χωρών και συγκεκριμένα μέσω νέα διασύνδεσης δυναμικότητας περίπου 1 GW.

Οι δύο χώρες μοιράζονται ήδη τρεις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 4 GW, ενώ έχουν δρομολογήσει αρκετά πρόσθετα έργα τα επόμενα χρόνια.

Η Ofgem, όπως σημειώνεται, έχει εγκρίνει ήδη δύο πρόσθετα έργα διασύνδεσης με τη Γαλλία, το FAB Link και το GridLink.

Ωστόσο, μελέτη της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής CRE διαπίστωσε ότι μια νέα διασύνδεση ισχύος περίπου 1 GW θα μπορούσε να είναι επωφελής για τη Γαλλία ανάλογα με τον τρόπο κατανομής του κόστους και των εσόδων του έργου.

Οι ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την εύρεση τρόπων αντιμετώπισης του υψηλού κόστους βασικού εξοπλισμού και της συμφόρησης των εθνικών τους δικτύων αλλά και να εξετάσουν το ζήτημα της κατανομής του κόστους και των εσόδων μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως ανακοινώθηκαν, οι δύο ρυθμιστικές αρχές σκοπεύουν να προβούν σε νέα κοινή δήλωση σχετικά με το θέμα έως τα τέλη Οκτωβρίου 2025.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.