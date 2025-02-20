Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ, ο οποίος παραιτήθηκε πέρυσι από επικεφαλής του κόμματος στη Γερουσία, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή του στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, τερματίζοντας μια πολιτική καριέρα πολλών δεκαετιών.

Ο 83χρονος Μακόνελ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει τη «συνταξιοδότησή» του, ανήμερα των γενεθλίων του. Στην ομιλία του στη Γερουσία τόνισε ότι το γεγονός ότι εκπροσωπούσε το Κεντάκι από το 1985 ήταν για τον ίδιο «το σημαντικότερο προνόμιο της ζωής του».

«Δεν θα επιδιώξω αυτήν την τιμή για όγδοη φορά. Η τρέχουσα θητεία μου θα είναι η τελευταία» ανέφερε στην ομιλία, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν εκ των προτέρων από το πρακτορείο Associated Press.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

