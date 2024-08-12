Η Χαμάς απορρίπτει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Δυσκολεύει η προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα ύστερα από την επίσημη ανακοίνωση της Χαμάς ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην κρίσιμη συνάντηση της 15ης Αυγούστου. Πρόκειται για την πρώτη διαπραγματευτική συνάντηση μετά την ανάληψη της ηγεσίας της οργάνωσης από τον Γιαχία Σινουάρ, που προγραμματίσθηκε ύστερα από την πρόσφατη κοινή διακήρυξη των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και του Κατάρ. Ενώ η ισραηλινή πλευρά δήλωσε ότι θα αποστείλει την διαπραγματευτική της ομάδα με επικεφαλής τον διοικητή της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, με τη χθεσινοβραδινή της ανακοίνωση η Χαμάς ζητά από τους διαμεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ, προκειμένου να αποδεχθεί τις προτάσεις που υπέβαλε η παλαιστινιακή οργάνωση εγγράφως στις 2 Ιουλίου. Στις προτάσεις της εκείνες, η Χαμάς έθετε μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση της εφαρμογής του πλαισίου εκεχειρίας την αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και ως ορίζοντα του πλαισίου συμφωνίας τον τερματισμό του πολέμου. Στην ανακοίνωσή της, η οργάνωση τονίζει ότι οι προτάσεις που είχε υποβάλει «είναι άμεσα εφαρμόσιμες» και ως εκ τούτου η επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων δεν κρίνεται σκόπιμη».

Η ισραηλινή ατζέντα

Η ισραηλινή πλευρά, από την άλλη, διαβεβαιώνει ότι θα παραστεί στη σύσκεψη της ερχόμενης Πέμπτης, παρότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί εάν θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο ή στην Ντόχα. Ψηλά στην ισραηλινή ατζέντα βρίσκεται το αίτημα διατήρησης του στρατιωτικού ελέγχου επί του «Άξονα Φιλαδέλφειας» που διαχωρίζει τη Γάζα από την Αίγυπτο, καθώς επίσης και επί του φυλακίου της Ράφα. Ως προς τα διμερή ζητήματα Ισραήλ-Χαμάς, το Ισραήλ επιμένει να του παραδοθεί ονομαστικός κατάλογος των ομήρων που θα απελευθερωθούν κατά το πρώτο στάδιο του πλαισίου εκεχειρίας, αλλά και να έχει δικαίωμα βέτο ως προς τη σύνταξη του καταλόγου των Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές. Σύμφωνα με την κρατική ισραηλινή τηλεόραση, που επικαλείται καλά πληροφορημένες στρατιωτικές πηγές, η ισραηλινή πλευρά προτίθεται να καταστεί περισσότερο ευέλικτη ως προς τον έλεγχο διακίνησης προσώπων από τη νότια προς τη βόρεια Γάζα, καθώς επίσης και ως προς τα μέτρα ασφαλείας στην «Γραμμή Νετσαρίμ», που διαχωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας σε βόρειο και νότιο τμήμα, όπου έχουν συγκεντρωθεί ισραηλινά στρατεύματα εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης προηγμένης τεχνολογίας.

Κίνηση τακτικής του Γιαχία Σινουάρ;

Σχολιάζοντας την επίσημη ανακοίνωση της Χαμάς και την άρνησή της να συμμετάσχει στην επανεκκίνηση των συνομιλιών, κυβερνητικοί κύκλοι και πολιτικοί αναλυτές στο Ισραήλ εκτιμούν ότι πρόκειται για μία κίνηση τακτικής του Γιαχία Σινουάρ. Σε άρθρα γνώμης που δημοσιεύονται στον τοπικό Τύπο εκφράζεται η άποψη ότι η στάση της οργάνωσης είναι πολύ πιθανόν να μεταβληθεί έως την ερχόμενη Πέμπτη. Επισημαίνουν συγχρόνως ότι, ούτως ή άλλως, δεν θα συμμετείχε στις συνομιλίες κανένας εκπρόσωπος της Χαμάς, αφού τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα διαβιβάζονταν στην οργάνωση μέσω των διαμεσολαβητών της Αιγύπτου και του Κατάρ.



Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι την ίδια άποψη ενστερνίζονται και οι διαμεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, οι οποίοι συνεχίζουν να προβαίνουν σε ενέργειες ενόψει της επικείμενης συνάντησης της 15ης Αυγούστου.



Ωστόσο, εντύπωση έχει προκαλέσει σημερινή εντολή του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τα μέλη της κυβέρνησής του να μην προβούν τις επόμενες μέρες σε δημόσιες δηλώσεις σχετικές με την έκβαση του πολέμου ή των διαπραγματεύσεων. Προφανώς, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν επιθυμεί να της επιρριφθούν ευθύνες σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών ή ματαίωσης της κρίσιμης σύσκεψης της ερχόμενης Πέμπτης.

