DW: H Τουρκία ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της στη Μεσόγειο

Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία έχει για την Τουρκία η περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πέρα από το Κυπριακό και τις διαφορές με την Ελλάδα για τις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι κρίσιμης σημασίας για την Άγκυρα, αφού έχει εξελιχθεί επίσης σε μια από τις πιο επικίνδυνες, με το μέτωπο Ισραήλ- Γάζας να απειλεί να εμπλέξει σε πόλεμο όλα τα όμορα κράτη. Η Άγκυρα θέλει να αυξήσει την στρατιωτική ισχύ της στην περιοχή, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερα τον περασμένο μήνα με τις τελετές στα κατεχόμενα για την επέτειο 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή, όταν 50 πλοία του τουρκικού στόλου παρέλασαν στην περιοχή στέλνοντας το μήνυμα ότι η Άγκυρα είναι ισχυρή και παρούσα.

Αναβάθμιση της βάσης στο Νταλαμάν

Έτσι η εκτεταμένη αναβάθμιση της στρατιωτικής βάσης στο Νταλαμάν, που βρίσκεται στην επαρχία Μούγλα, απέναντι από τη Ρόδο, η οποία έγινε με απόφαση του προέδρου Ερντογάν, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ώστε η βάση αυτή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τουρκική αεροπορία σε κρίσιμες περιστάσεις.



Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, στην αναβαθμισμένη αυτή βάση θα υπάρχει έδρα διοίκησης κύριων αεριωθούμενων αεροσκαφών, όπου θα επιχειρούν μαχητικά F-16 με διοικητή τον ταξίαρχο Γιουσούφ Καρούκ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μιλιέτ, στη βάση του Νταλαμάν έχουν αναπτυχθεί αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας και ελικόπτερα θαλάσσης. Η ναυτική βάση στο Νταλαμάν έχει γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Τουρκίας, τα οποία εκτελούν σημαντικές αποστολές αναγνώρισης στο Αιγαίο Πέλαγος.

