Το FBI απέτρεψε σχέδιο βομβιστικών επιθέσεων που στόχευε πολλαπλούς στόχους, μεταξύ των οποίων στελέχη των μεταναστευτικών αρχών και οχήματα, στο Λος Άντζελες και στην κομητεία Όραντζ, δήλωσε τη Δευτέρα η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι.

Σε ανακοίνωσή της, η Μπόντι ανέφερε ότι η οργάνωση Turtle Island Liberation Front, την οποία χαρακτήρισε ως ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή, αντικυβερνητική και αντικαπιταλιστική, προετοίμαζε σειρά βομβιστικών επιθέσεων εναντίον πολλαπλών στόχων στην Καλιφόρνια, με έναρξη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με την ίδια, το σχέδιο περιλάμβανε και επιθέσεις κατά στελεχών και οχημάτων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Ο διευθυντής του FBI ανακοίνωσε ότι τέσσερα άτομα που συνδέονται με το σχέδιο επίθεσης στην περιοχή του Λος Άντζελες συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο, ενώ πέμπτο άτομο, το οποίο φέρεται να σχεδίαζε ξεχωριστή επίθεση, συνελήφθη από το FBI στη Νέα Ορλεάνη.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων υπόπτων για συνωμοσία και κατοχή μη καταχωρημένου εκρηκτικού μηχανισμού. Όπως αναφέρεται στην ίδια δικογραφία, ένας από τους κατηγορούμενους παρέδωσε σε εμπιστευτική πηγή χειρόγραφο έγγραφο, στο οποίο περιγραφόταν λεπτομερώς σχέδιο βομβιστικής επίθεσης.

Το σχέδιο προέβλεπε την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες, με στόχο δύο αμερικανικές εταιρείες, τα μεσάνυχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τη μήνυση.



