Ένοπλοι, με βαρύ οπλισμό, λεηλάτησαν πολλές τράπεζες στην επαρχία του Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν και στη συνέχεια συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αστυνομικός και ένας πολίτης, όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

«Επρόκειτο για οργανωμένη ένοπλη ληστεία, κατά την οποία λεηλατήθηκαν τουλάχιστον τρεις τράπεζες, με λεία περίπου 150 εκατομμύρια ρουπίες (γύρω στα 550.000 ευρώ), ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας του Παντζγκούρ. «Προσπάθησαν να λεηλατήσουν άλλες δύο τράπεζες, προτού ξεσπάσουν οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, που τους ανάγκασαν να φύγουν», πρόσθεσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει στον Τύπο.

پنجگور: نجی بینک لوٹنے کی کوشش کے دوران دہشتگرد تنظیم BLA کے کارندوں نے مزاحمت کرنے والے مقامی بلوچ شہریوں پر فائرنگ کی اور انہیں شدید خوفزدہ کیا۔ ذرائع کے مطابق، دہشتگردوں نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حالات کو کنٹرول میں… pic.twitter.com/vj2mgsX4tw — Balochistan Updates (@BalochkUpdates) December 15, 2025

Κατά την ανταλλαγή των πυρών σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και ένας έμπορος. Άλλοι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις αυτές διαπράχθησαν σε μια περιοχή όπου δρουν ένοπλες αυτονομιστικές οργανώσεις. Μέχρι στιγμής καμία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ένας υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τα γεγονότα, λέγοντας ότι 50-60 ένοπλοι έφτασαν στην περιοχή με 12 μηχανάκια και τέσσερα αυτοκίνητα. «Ήταν αυτονομιστές του Απελευθερωτικού Στρατού του Μπαλουτσιστάν», οργάνωσης που θεωρείται τρομοκρατική από το Πακιστάν, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, σημείωσε ο αξιωματούχος αυτός.

Η επαρχία του Μπαλουτσιστάν συνορεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν. Είναι πλούσια σε ορυκτά και υδρογονάνθρακες, όμως το 70% των κατοίκων της είναι φτωχοί.

Ο Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουτσιστάν εξαπολύει επιθέσεις σε ξένους επενδυτές, στις δυνάμεις ασφαλείας και σε Πακιστανούς εκτός της επαρχίας. Τον Μάρτιο κατέλαβε ένα τρένο που μετέφερε περισσότερους από 450 επιβάτες, δεκάδες εκ των οποίων σκοτώθηκαν στη διήμερη πολιορκία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

