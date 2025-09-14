Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή ως ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στην Γιούτα των ΗΠΑ, δύο ημέρες μετά το έγκλημα που συντάραξε κοινωνικά και πολιτικά τις ΗΠΑ.

Το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του διήρκησε 33 ώρες και ο Τάιλερ συνελήφθη αφού το FBI έδωσε στην δημοσιότητα μακρινές φωτογραφίες του, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό.

Λίγο μετά τη δολοφονία Κερκ – την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν ως «στοχευμένη» - ο νεαρός συνομιλούσε με φίλους του στην πλατφόρμα Discord, ανάμεσά τους και η τρανς σύντροφος και συγκάτοικός του.

Όταν κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες του και οι φίλοι του πρόσεξαν την ομοιότητα, ο Τάιλερ αστειεύτηκε ότι δεν είναι ο ίδιος αλλά ένας σωσίας του.

Ένας από τους φίλους του διαδικτυακά πρόσεξε ομοιότητα με τη φωτογραφία της Αστυνομίας και τον έκανε tag, γράφοντας "wya" («πού είσαι;») συνοδεία emoji με κρανίο.

Λίγο μετά, ο 22χρονο απάντησε ότι πρόκειται για κάποιον που του μοιάζει, για να «με μπλέξει».

Στη συνέχεια, ο 22χρονος και οι φίλοι στην πλατφόρμα αστειευόταν και έκαναν συγκρίσεις με τον Λουίτζι Ματζιόνε, ο οποίος πυροβόλησε θανάσιμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της UnitedHealthCare, Μπράιαν Τόμσον ( Brian Thompson) πέρσι στη Νέα Υόρκη.

«Ό,τι κι αν κάνεις, μην πας σύντομα σε McDonald's» έγραψε κάποιος στον Τάιλερ, καθώς ο Μαντζιόνε συνελήφθη σε ένα McDonald's στην Πενσυλβάνια

«Καλύτερα να ξεφορτωθώ και το μανιφέστο το όπλο ρέπλικα που έχω δίπλα μου» απάντησε ο 22χρονος.

Ένα άλλο άτομο ενθάρρυνε τους άλλους να παραδώσουν τον Ρόμπινσον για να εισπράξουν την αμοιβή των 100.000 δολαρίων του FBI - καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη – και ο 22χρονος απάντησε αστειευόμενος: «Μόνο αν πάρω μερίδιο».

