Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, έφτασαν χθες το βράδυ στο Ηνωμένο Βασίλειο και διανυκτέρευσαν στην κατοικία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Λονδίνο.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που ηγέτης χώρας έχει λάβει δύο φορές επίσημη πρόσκληση από το παλάτι, κάτι που και ο Ντόναλντ Ντραμπ έχει χαρακτηρίσει «τεράστια τιμή». Ο Τραμπ είχε επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, κατά την πρώτη του θητεία, τότε προσκεκλημένος της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έχει προσκληθεί από τον βασιλιά Κάρολο και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Βασιλική» υποδοχή, ξενάγηση και επίσημο δείπνο

Η επίσημη τελετή υποδοχής του ζεύγους Τραμπ θα γίνει σήμερα Τετάρτη στο κάστρο του Ουίνδσορ. Εκεί θα τους περιμένουν ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η τελετή μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επιθεωρήσει την τιμητική φρουρά.

Στην τελετή υποδοχής στο Ουίνδσορ θα συμμετέχουν 1.300 στρατιώτες και 120 άλογα - αριθμός πολύ μεγαλύτερος από την υποδοχή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν νωρίτερα φέτος. (ένα σημείο που αναμφίβολα θα τονιστεί στους Αμερικανούς κατ' ιδίαν.)

Το απόγευμα, το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου του Ουίνδσορ.

Το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους στη μεγαλοπρεπή Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου

Όπως γράφει το BBC, η «τελετουργική φασαρία» είναι το κύριο ζητούμενο του Λευκού Οίκου σε αυτή την επίσκεψη - μια ευκαιρία για τον Πρόεδρο να φωτογραφηθεί με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα και τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, μαζί με στρατιωτικές παρελάσεις, μπάντες και τα Red Arrows.

«Η έμφαση δίνεται σε μεγάλο βαθμό στην οπτική, την ιστορική στιγμή, τη μεγαλοπρέπεια. Για τον Τραμπ, όλα έχουν να κάνουν με την τηλεόραση και αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό σόου» είπε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση των διοργανωτικών θεμάτων.

Συνάντηση με Στάρμερ την Πέμπτη για τσάι και... επιχειρηματικές συζητήσεις

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού στο Μπάκιγχαμσαϊρ, για διμερείς - κυρίως επιχειρηματικές - συνομιλίες με τον Κιρ Στάρμερ.

Εκεί, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να πετύχει συμφωνία για την εξαίρεση του χάλυβα και του αλουμινίου του Ηνωμένου Βασιλείου από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Επίσης, οι δύο χώρες θα υπογράψουν συμφωνία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία από τη μια αναμένεται να δημιουργήσει ενεργειακή ασφάλεια και από την άλλη χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα ωστόσο με το BBC, το κεντρικό θέμα αναμένεται να είναι η υπογραφή μιας τεχνολογικής συνεργασίας, που θα περιλαμβάνει νέες επενδύσεις στη Βρετανία και μεγαλύτερη συνεργασία με τη Σίλικον Βάλεϊ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της κβαντικής υπολογιστικής.

Ενδεικτικό της επιχειρηματικής σημασίας της συνάντησης Τραμπ - Στάρμερ είναι το γεγονός ότι - κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο - η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK ανακοίνωσε σήμερα επένδυση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, διευκρινίζει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του, την ώρα που οι φαρμακοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος θέλει να τις κάνει να επενδύσουν και να παράγουν στη χώρα του.

Σε καθαρά τυπικό επίποδο, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν αλλά και διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Εν μέσω σοβαρών διεθνών κρίσεων, όπως αυτή της κατάρριψης των ρωσικών drones στην Πολωνία, της αδιάλλακτης στάσης της Ρωσίας, όπως την χαρακτηρίζουν οι αναλυτές, της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, η οποία ανησυχεί πολλούς για την άνοδο της ακροδεξιάς διεθνώς, αλλά και της οικονομικής - πολιτικής κρίσης που μαστίζει την Γαλλία, η οποία δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε όλη την ευρωζώνη, η επίσκεψη Τραμπ στην Βρετανία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική από πολλούς αναλυτές.

Στο περιθώριο των συνομιλιών οι δύο ηγέτες θα δουν αρχεία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ενώ αργότερα θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματική εκδήλωση με τον Υπουργό Οικονομικών, πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστό πρόγραμμα με τη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται επίσκεψη στη βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ.

Η επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

